Grâce à notre outil, gardez un œil sur ce qui se dit sur l'actualité et la stratégie de vos concurrents dans la presse locale et mondiale. Analysez les opinions de leurs clients sur les réseaux sociaux et les sites d'avis consommateurs. Qu'il s'agisse de se tenir au courant des lancements de produits de vos concurrents, de comprendre leurs performances financières ou de savoir quand un dirigeant clé quitte leur organisation, nos outils et nos alertes en temps réel vous permettront de réagir en conséquence au fur et à mesure que les événements se déroulent.