Analysez le sentiment et le comportement de vos consommateurs

Suivez en temps réel les mentions de mots clés ou les conversations relatives à vos produits et votre marque, grâce aux recherches dans la presse et les médias sociaux de Meltwater. La souplesse de la recherche vous permet de toujours savoir ce que les gens pensent de votre entreprise et de votre secteur d'activité, afin de créer de manière proactive des campagnes pertinentes ou adapter votre stratégie. Les analyses interactives permettent de se faire une idée en temps réel des thèmes et des données de tendance. Faites des recherches depuis une interface unique sur les mots clés populaires, les sentiments et les pics de conversation pour comprendre ce que le public ressent à l'égard de votre marque et de vos concurrents.