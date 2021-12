Challenge

Avec l’innovation comme sujet au cœur de son image de marque, Yves Rocher a choisi de déployer une stratégie de marketing d’influence. La marque souhaitait recruter les meilleurs influenceurs pour représenter sa marque.

Avant d’utiliser Meltwater, la recherche d’influenceurs en phase avec leur image de marque parmi la myriade d’influenceurs existants s’avérait être une tâche difficile. Les seules informations accessibles à l’équipe consistaient à lire le contenu et à relever manuellement les statistiques des plateformes de réseaux sociaux des influenceurs, telles que le nombre de followers, de likes et l’engagement.

Ce processus était fastidieux et prenait beaucoup de temps. La marque avait du mal à identifier les influenceurs qui correspondaient à ses valeurs. Traquer manuellement les profils sur les réseaux sociaux ne permettait pas non plus d’accéder à des informations telles que les données démographiques, les discussions d’actualité et les centres d’intérêt.

L’équipe, située dans un bureau régional, devait recommander des influenceurs pour différents marchés. La tâche était ardue, car elle ne pouvait compter que sur sa connaissance limitée des réseaux d’influenceurs locaux dans les régions respectives.