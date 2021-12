LE DÉFI

Comment suivre l'impact de leurs événements dans le monde ?

Seedstars organise plus de 100 compétitions et événements locaux dans le monde entier. A l'occasion de ces événements, ils identifient et sélectionnent les jeunes startups les plus prometteuses de chaque pays, les forment et récompensent les gagnants en leur offrant la possibilité de participer à l'un des Sommets Régionaux en Asie, en Europe Centrale et Orientale, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient.

Ces sommets permettent aux start-ups de se qualifier pour le Seedstars Global Summit en Suisse, où l'une d'entre elles sera nommée Seedstars World Global Winner.

Mais le défi pour l'équipe de communication était de suivre la visibilité de ces événements à chaque étape de leur organisation, de la préparation au bilan post-événement.

Les équipes de Seedstars utilisaient jusqu'alors différents outils et s'appuyaient directement sur les données natives fournies par les médias sociaux. Mais il leur manquait une analyse globale qui leur permettrait de suivre leurs résultats avant, pendant et après chaque événement.

"Nous avons utilisé un tas d'outils différents, chacun nous donnant de petits bouts d'information, mais nous n'avions pas de vue d'ensemble. Il nous manquait une vision sur l'impact global de nos efforts marketing et de nos événements."

- Nadia Mykhalevych, Marketing Communications Manager - Seedstars