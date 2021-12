LE DÉFI

Comment aider le développement des adhérents de Plastipolis ?

Pour se développer avec succès, une entreprise doit répondre à certains critères : bien connaître son marché et ses dynamiques, se distinguer de la concurrence, tirer profit des innovations et avancées technologiques.

L'accès à l'information est donc d'une importance capitale. Se tenir informé et rester ouvert sur l'extérieur permet de capter et anticiper les grandes tendances à venir, identifier de nouvelles opportunités et conforter le processus de décision interne.

C'est dans ce sens que Plastipolis a fait de la veille un de leurs piliers pour accompagner et guider leurs adhérents. Le pôle compétitif souhaite fournir à tous ses membres un accès aux informations scientifiques, technologiques, tendances et marchés.

Mais un tel outil de business intelligence est complexe à mettre en place. Les membres de Plastipolis sont divisés autour de plusieurs thématiques et sont positionnés sur un marché international. Il leur fallait donc réunir des informations en continu, venant du monde entier sur des secteurs très précis.

"Pour alimenter et faire vivre notre réseau, il faut leur apporter de l'information. C'est notre carburant. Être informé est une bonne chose, mais ce n'est qu'un début. Nous souhaitons que cette veille pousse à la réflexion nos adhérents et leur permette d'avancer leurs projets, un véritable outil d'intelligence économique en soit !"

- Patrick Vuillermoz, Directeur Général - Plastipolis