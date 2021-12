EN BREF

Meltwater permet à Guinness World Records de :

Cibler les principaux influenceurs plus tôt qu'il n'était possible auparavant

"La base de données des influenceurs est très bonne et assez intrigante. De mon expérience avec d'autres plateformes, je n'en ai jamais eu une qui me permettrait de cibler clairement des influenceurs spécifiques, et pourtant énormément de mentions pertinentes apparaissent dans les médias sociaux bien avant de faire partie de l'actualité générale en ligne. Avec l'aide de Meltwater, contacter les médias n'est plus un tel défi, et c'est un poids énorme qui est levé. "

Mesurer les résultats de leurs campagnes

"Depuis que nous avons commencé à utiliser Meltwater, nous sommes devenus beaucoup plus efficaces dans nos efforts de relations médias. Nous avons maintenant une bien meilleure portée, nous avons pu augmenter nos listes de médias et nous pensons avoir un bon réseau. Je peux mesurer nos retombées et d'autres indicateurs facilement - directement depuis la plateforme."

Obtenir des réponses à leurs questions rapidement - peut-être même en un temps record

"Meltwater a été un partenaire extrêmement engagé. Lorsque j'utilise leur chat en direct, je reçois une réponse immédiate ainsi qu'une solution à chaque problème au moment où j'en ai besoin. J'ai utilisé le chat sur d'autres plateformes et ils me répondent peut-être 24 heures plus tard, parfois pas du tout. Avec Meltwater, en revanche, je reçois des réponses à mes demandes quand j'en ai besoin."