LE DÉFI

Comment gérer de nombreux comptes sociaux avec une petite équipe ?

Avec cinq comptes Facebook et Instagram à gérer, chacun s'adressant à des cibles et marchés différents, l'équipe Marketing et Communication de Fred Perry rencontrait des difficultés pour rester à jour sur tous ces comptes.

"Nous avons beaucoup de comptes sociaux, répartis sur plusieurs pays, chacun gérant des campagnes différentes au même moment. Nous devions passer de notre page Facebook de Singapour à notre page Instagram de Malaisie, puis retourner sur Facebook... La situation devenait vite fatigante et compliquée."

"Nous n'avions pas d'espace pour mettre en commun les contenus que nous publions. Notre stratégie était plutôt désorganisée, nous perdions beaucoup de temps pour nos autres activités de communication."

- Anita Chand, Directrice Marketing et Communication - Fred Perry