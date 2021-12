ANALYSE ET DÉTECTION D'OPPORTUNITÉS

Analyser les résultats de leurs campagnes et partager leurs performances

35°Nord s'appuie sur la plateforme de veille médiatique pour analyser les résultats de leurs actions.

“Avec les outils d’analyse, nous pouvons identifier dans quels pays ou régions nos clients sont le plus mentionnés, et suivre les médias qui parlent le plus de nos clients sur un sujet précis.”

Cette analyse leur permet d’optimiser leurs efforts, en ciblant par exemple les pays ou médias les plus pertinents pour leurs campagnes. La plateforme leur facilite aussi le partage de leurs résultats directement avec leurs clients.

“Chaque mois nous envoyons à nos clients des rapports basés, entres autres, sur les analyses de Meltwater.”

Enfin, l’agence utilise les capacités de veille et d’analyse de Meltwater pour enrichir leur prospection et l’accompagnement de leurs clients.

“A chaque fois que je suis en prospection et que j’ai un appel avec un client potentiel, je fais une revue de presse sur l’entreprise, via Meltwater. Je suis ainsi à même d’adapter mon pitch en leur expliquant et évaluant leur présence média tout en leur montrant leurs axes d’améliorations.”

Les consultants, directeurs et associés de l’agence utilisent aussi la plateforme pour s’informer des actualités de leur secteur et de leurs clients, et formaliser des recommandations sur comment communiquer en réaction à l’actualité.