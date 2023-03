N'oubliez pas de bloquer les dates du 28, 29 et 30 mars pour assister au Salon e-marketing 2023, où Meltwater participera en tant qu'exposant.



Lors de cet événement, Meltwater, la référence en matière d'intelligence des médias sociaux, présentera les dix préjugés les plus courants qui peuvent freiner votre réussite.



Où, quand et comment rencontrer les experts de Meltwater :

Dates : Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023

: Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023 Lieu : À Paris, porte de Versailles

: À Paris, porte de Versailles Stand : Venez nous voir sur le stand G48 pendant toute la durée du salon, sans oublier notre conférence en compagnie "Digital : 10 idées reçues à bannir absolument en 2023" le mercredi 29.

L'évènement à ne surtout pas manquer !



Êtes-vous sûr de ne pas être influencé par de fausses idées sur le digital ?



Internet et les réseaux sociaux évoluant à une vitesse vertigineuse, il est parfois facile de se laisser séduire par des idées reçues. Au cours de notre conférence, vous découvrirez dix mythes qu'il est impératif de déconstruire pour atteindre vos objectifs en marketing et communication.



Marquez votre agenda pour le mercredi 29 mars à partir de 11h à Porte de Versailles, Paris, où deux expertes de l'industrie, Claire Brossard, Head of Communications chez Lyf, et Marie Seignol de Swarte, Directrice Marketing France chez Meltwater, animeront cette conférence.

Inscrivez-vous vite pour nous rejoindre (inscription gratuite), juste ici !