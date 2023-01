Le guide complet du Marketing d’Influence

L’essor du marketing d’influence ou influence marketing qui, selon Statista, représente aujourd’hui un secteur de près de 14 milliards de dollars et connaît une croissance d

e 50 % par an, est l’un des exemples les plus clairs de la façon dont les médias sociaux transforment le marketing traditionnel. De nos jours, il ne suffit pas d’avoir un site web, une présence sur les réseaux sociaux, une couverture médiatique et son propre contenu pour être compétitif. Il y a tellement de contenu disponible en ligne que, malheureusement, le contenu que les marques s’efforcent de créer est souvent noyé dans la masse.

Les influenceurs sur les réseaux sociaux aident les messages de marque à être vus par un public pertinent tout en ajoutant un niveau de relativité et d’authenticité qui ne peut provenir que de l’approbation d’un tiers de confiance. Les influenceurs respectés passent des années à se constituer un public organique qui fait confiance à leurs recommandations, et les marques peuvent en tirer parti grâce à des partenariats bien planifiés.

Lorsque j’ai vu ce manteau sur Alexa Chung, j'ai su qu'il me fallait le même ! Ce n’était pas seulement parce que j’aimais son look, mais aussi et surtout parce qu’Alexa le portait. Comme l’a écrit l’un de ses abonnés sous son post Instagram, « J’ai déjà commandé et je commanderai toujours tout ce qui est approuvé par AC ». Notre comportement d’achat peut en effet être fortement influencé par ceux que nous admirons ou ceux en qui nous avons confiance.

Mais malgré tous ses avantages, le marketing d’influence est difficile à mettre en œuvre. Tout d’abord, l’explosion des influenceurs sur les médias sociaux signifie qu’il peut être difficile de trouver les bons influenceurs avec lesquels travailler. Ensuite, il y a les obstacles liés à la gestion de ces relations à grande échelle, ainsi que la difficulté de mesurer le retour sur investissement.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans les méandres de l'influence marketing afin de nous assurer que vous disposez des connaissances nécessaires pour réussir dans ce domaine.

Table des matières

Introduction au marketing d’influence

Marketing d'influence définition : qu’est-ce qu’un influenceur ?

Vous pensez peut-être que pour être considéré comme un « influenceur », une personne doit avoir des millions de followers, mais ce n’est pas le cas.

Pour être considéré comme un influenceur, une personne doit être capable de modifier notre comportement d’achat en fonction de son statut, de sa position ou même de sa base de fans. Ainsi, un influenceur peut être n’importe qui (quel que soit le nombre de followers) qui est capable de modifier nos comportements d’achat ou notre façon de penser.

Les célébrités comme Alexa Chung sont considérées comme des influenceurs, car leurs followers achètent souvent des produits sur la base de leurs recommandations. L’exemple ci-dessus illustre la façon dont son soutien à un manteau Barbour a influencé mon propre comportement d’achat, ainsi que celui de plusieurs autres commentateurs.

Cependant, toutes les célébrités ou les personnalités très en vue ne peuvent pas être considérées comme des influenceurs uniquement en raison de leur grand nombre de followers. Une personne ayant 1 000 followers pourrait être considérée comme un influenceur digital si elle parvient à persuader ou à convaincre sa communauté de followers d’acheter ou de tester les services qu’elle recommande régulièrement.

Qu’est-ce que le marketing d’influence ?

Le marketing d’influence n’est plus seulement une stratégie marginale ; il est devenu une tactique marketing essentielle pour de nombreuses marques tournées vers les consommateurs. Maintenant que nous savons qui est un influenceur, voyons comment l'influence marketing peut aider votre marque.

Le marketing des influenceurs est un type de marketing social qui implique qu’une marque s’associe à un influenceur qui a accepté de faire un placement de produit influenceur auprès de son public.

L’adoption des plateformes de médias sociaux ne cessant de croître dans le monde, le marketing des influenceurs sociaux ne fera probablement que gagner en importance pour les marques.

Et il y aura aussi plus d’influenceurs (nano, micro, power user, célébrité) avec lesquels les marques pourront s’associer, car les médias sociaux démocratisent la notoriété. Nous pouvons déjà voir cette nouvelle génération d’influenceurs des médias sociaux apparaître dans des catégories de niche ou des groupes sociaux spécifiques qui peuvent être difficiles à atteindre par la publicité traditionnelle.

Pourquoi le marketing d’influence est-il efficace ?

Il est plus difficile que jamais d’entrer en contact avec vos clients en raison du grand nombre de publicités et de messages concurrents en ligne. Il y a beaucoup d’encombrements dans les flux de médias sociaux et les boîtes mail de votre public cible, contre lequel le message de votre marque est en concurrence.

Le marketing d’influence est un moyen de couper à travers le bruit et de délivrer un message à votre public qui apparaît d’une manière qui peut être plus convaincante et pertinente. Le marketing d’influence peut aider votre marque à :

Atteindre de nouveaux publics Engager les publics existants Créer une notoriété de la marque Augmenter les ventes ou le trafic web

Tous ces éléments peuvent être les résultats d’un programme de marketing d’influence en raison des liens que les influenceurs ont établis avec leurs followers.

Si la publicité traditionnelle a toujours sa place, il a été prouvé qu’elle est moins efficace que le marketing de bouche-à-oreille ou les recommandations personnelles, ce qui est la façon dont l’approbation d’un influenceur devrait apparaître lorsqu’elle est faite correctement.

Les consommateurs sont à la recherche d’avis, de témoignages ou d’approbations de personnes lorsqu’ils sont dans le processus d’achat, et il importe peu que cette recommandation provienne d’un étranger ou d’un influenceur digital.

Une étude, par exemple, a révélé que 84 % des gens font autant confiance aux avis en ligne d’inconnus qu’à ceux de leurs amis et de leur famille. Les influenceurs qui sont connus et respectés dans votre secteur d’activité peuvent fournir à une entreprise des recommandations précieuses auxquelles les consommateurs feront confiance, surtout si le message est délivré de manière authentique.

Pour tirer le meilleur parti du marketing d’influence, vous devez toutefois suivre certaines directives. Nous discuterons de ces règles plus tard, mais d’abord, évaluons le paysage actuel du marketing d’influence.

L’état actuel du marketing d’influence

Le paysage du marketing d’influence est devenu très concurrentiel, car le nombre d’influenceurs ne cesse d’augmenter. Dans certains secteurs verticaux où il y a une abondance d’influenceurs, les publics sont devenus plus sceptiques quant au contenu qu’ils voient et à l’authenticité du message. Cela signifie également qu’il y a plus d’influenceurs de marques à évaluer et à surveiller (voici comment évaluer et identifier les influenceurs sociaux).

Cela dit, voici quelques-uns des points les plus pertinents à garder à l’esprit concernant l'influenceur marketing en 2022 et au-delà.

Le public veut voir que les influenceurs sont vraiment bien informés et impressionnés par les produits qu’ils soutiennent. Sinon, leurs messages ne sont que des versions médias sociaux de publicités télévisées.

Ne choisissez pas les influenceurs simplement parce qu’ils ont beaucoup de followers. Il est plus important qu’ils aient des followers engagés et fidèles. En outre, vous souhaitez trouver un influenceur qui correspond à votre public.

L’authenticité est essentielle. Les messages délivrés de manière figée ne sont pas convaincants. Il faut donc, une fois de plus, travailler avec des influenceurs qui sont véritablement enthousiastes à l’égard de leur message. Les messages les plus convaincants sont plus spontanés et font appel à la narration. Par exemple, un influenceur explique exactement comment il utilise votre produit ou fait une démonstration en direct.

Conseils sur le marketing d’influence

Maintenant que vous avez compris les fondements du marketing d’influence dans le paysage social actuel, voyons comment vous pouvez planifier et lancer une campagne de marketing d’influence.

L’organisation d’une campagne de marketing d’influence n’est pas bon marché. Les marques versent des milliers de dollars publicitaires pour mener une campagne réussie. Pour tirer le meilleur parti de votre campagne, il est essentiel que vous vous posiez les questions suivantes :

Quels sont les objectifs de votre campagne d’influence ?

Lors de la planification d’un programme d'influenceur marketing, vous devez examiner attentivement le changement de comportement pour lequel vous souhaitez qu’un influenceur digital vous aide. Par exemple, voulez-vous que leurs followers achètent davantage de votre produit ? Voulez-vous que leurs followers suivent vos handles sociaux ? Voulez-vous que leurs followers s’inscrivent à votre newsletter ?

Connaître le type de comportement que vous souhaitez influencer vous aidera à identifier les objectifs et les bons influenceurs pour vos campagnes de marketing à grande échelle.

Quelques exemples courants d’objectifs de campagnes d’influence sont la notoriété de la marque, la fidélité à la marque, le trafic sur le site web et les ventes. Examinons chacun d’eux plus en détail.

Connaissance de la marque

Peut-être que votre marque est nouvelle sur le marché, ou que vous soyez sur le point de lancer un nouveau produit, vous avez besoin que les audiences le sachent. Et si c’est le cas, l’objectif principal de votre campagne de marketing d’influence devrait être la notoriété de la marque. Vous voudriez travailler avec des influenceurs qui toucheraient un grand nombre de personnes.

Garmin a travaillé avec plusieurs influenceurs de fitness singapouriens de premier plan, comme @elaineruimin, qui compte plus de 100 000 followers, pour sensibiliser le public au lancement de sa nouvelle smartwatch, Garmin Venu.

Cependant, le fait de générer la notoriété d’une marque ne suffit pas à influencer véritablement le comportement de quelqu’un (techniquement, on pourrait considérer qu’il ne s’agit que de l’approbation d’une célébrité), c’est pourquoi vous devez vous assurer qu’un CTA fort est associé au message.

Fidélité à la marque

Pensez à votre marque préférée. Le plus souvent, vous devenez un fan parce que les valeurs et la personnalité de la marque s’alignent sur les vôtres. Le marketing d’influence est un excellent moyen pour les marques de communiquer leurs valeurs. Les valeurs de la marque peuvent être communiquées non seulement par le contenu partagé, mais aussi par le choix de l’influenceur.

Le programme d’ambassadeurs de Lululemon en est un bon exemple. L’entreprise a identifié des influenceurs locaux du monde du fitness qui incarnent les valeurs de la marque, les a exposés aux valeurs de Lululemon et leur a offert gratuitement des vêtements actifs de haute qualité. En échange, ces influenceurs ont choisi de promouvoir la marque Lululemon sur leurs plateformes sociales et de donner des cours dans les studios Lululemon. Les influenceurs sont devenus des ambassadeurs des valeurs de la marque ainsi que de ses produits. Et Lululemon a fini par passer du statut de détaillant de vêtements actifs à celui de marque de style de vie avec une communauté vivante et engagée de fans de fitness.

Trafic et ventes sur le site web

C’est l’un des objectifs les plus courants des campagnes de marketing d’influence. Le marketing d’influence est bien connu pour sa capacité à générer du trafic sur un site web et des ventes en peu de temps. Selon le principe du marketing du bouche-à-oreille, les consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance à la recommandation d’une personne qu’ils connaissent personnellement. Il a donc été prouvé que faire parler des avantages de votre produit par des influenceurs est un moyen efficace de stimuler les ventes.

Une fois que vous avez défini les objectifs de votre campagne, l’étape suivante consiste à réfléchir aux influenceurs avec lesquels vous allez vous associer.

Avec quels influenceurs voulez-vous travailler ?

Comme nous l’avons établi, il n’existe pas d’approche unique pour la sélection de votre influenceur, la bonne adéquation dépend souvent des objectifs de votre campagne et de la personnalité de votre marque. Cela étant dit, le diagramme suggère le type d’influenceurs le mieux adapté à certains objectifs.

Influenceurs « célébrités »

Les influenceurs « célébrités » sont souvent le choix privilégié des grandes marques multinationales qui disposent d’un large réservoir de ressources et de relations existantes avec la célébrité. Leur engagement est certes coûteux, mais il permet à votre marque d’être vue par des millions de personnes. Cela est particulièrement efficace pour établir une notoriété de premier plan.

Celebrity Influencer: @kyliejenner, 233m followers

Power users

Même s’ils n’ont pas le statut de célébrité, les power users (utilisateurs intensifs) ont toujours une audience et une influence considérables au sein de certains groupes. En utilisant les power users dans votre campagne, vous pouvez presque garantir que votre contenu atteindra un public ciblé qui partage probablement les mêmes intérêts. Les power users sont parfaits pour les marques de grande consommation qui cherchent à atteindre un segment particulier. Les grandes marques de vêtements font souvent appel à des power users pour faire connaître leurs nouvelles collections et leurs lancements.

Power influencer: @massy.arias, 2.8m followers on Instagram

Micro-influenceurs

Les micro-influenceurs sont moins coûteux et peuvent constituer une alternative efficace aux influenceurs de célébrités ou d’utilisateurs puissants. Des études ont montré que les followers des micro-influenceurs ont tendance à faire davantage confiance à leurs recommandations qu’à celles des influenceurs célèbres. Ce groupe étant perçu comme plus authentique, les micro-influenceurs exercent souvent une plus grande influence sur leurs followers et génèrent des taux d’engagement plus élevés pour chaque message qu’ils publient. C’est pourquoi un lien plus fort peut être établi entre une marque et un consommateur lorsqu’un micro-influenceur est engagé.

Micro-influencer: @itsmariahazel, 16.5k followers

Nano-influenceurs

Malgré leur nombre modeste de followers, le recrutement de nano-influenceurs pour votre campagne peut vous permettre de diffuser plus rapidement le nom de votre marque dans des communautés de niche. Ils sont plus proactifs dans le cadre d'un placement de produit influenceur et dans le partage de leurs opinions avec leur cercle d’amis.

Faire en sorte que les nano-influenceurs deviennent les nano-défenseurs de votre marque est également rentable ! Les nano-influenceurs ne facturent généralement pas de frais. Au lieu de cela, les marques les récompensent avec des produits complémentaires pour qu’ils commencent à toucher leurs propres cercles sociaux, étendant ainsi la portée et la bonne volonté de votre marque.

Nano-influencer: @amychowmakeup, 2k followers

Recherche d’influenceurs au-delà de votre propre connaissance du paysage des influenceurs

Soyons honnêtes, un bon marketing d’influence implique des ressources, il est donc essentiel de ne pas se perdre dans les méandres de la recherche des bons influenceurs qui trouvent un écho auprès de votre public. Le problème est que le repérage des voix les plus influentes pour votre marque peut être extrêmement manuel et prendre beaucoup de temps.

Les fonctions de recherche natives au sein des réseaux sociaux étant limitées, les spécialistes du marketing se tournent souvent vers les plateformes de marketing d’influence pour rationaliser le processus de découverte. Investir dans un logiciel qui fournit des données granulaires sur votre audience garantira la précision de l’analyse.

Par exemple, la plateforme Social Media Influencer Discovery (Découverte d’influenceurs sur les médias sociaux) de Meltwater offre un moteur de recherche d’influenceurs robuste permettant aux utilisateurs de découvrir des influenceurs. Par exemple, si votre marque vend des vêtements de sport, elle peut rechercher des influenceurs « fitness » et affiner/réduire la recherche en filtrant sur la base de facteurs tels que le nombre de followers, la localisation et les données démographiques de l’audience, parmi beaucoup d’autres.

Les filtres de découverte d’influenceurs de médias sociaux de Meltwater

Influenceurs engagés avec votre marque, vos concurrents ou les hashtags de votre campagne. Sujet/domaine de connaissance ou d’expertise, comme le yoga, l’art ou les voyages. Données démographiques de l’audience Le réseau d’un influenceur pour trouver d’autres profils pertinents.

Liste des influenceurs sous le thème de recherche « Fitness », filtrée par Réseaux, Influence, Emplacement et Genre.

Deux pièges courants lors de la sélection de vos influenceurs

Lorsque les marques et les agences n’utilisent pas une base de données d’influenceurs pour les aider à trouver des influenceurs qui correspondent aux valeurs de leur marque ou s’alignent sur leur public cible, elles risquent de tomber dans plusieurs pièges courants.

Trouver des influenceurs sur la base de paramètres de notoriété

L’un des pièges les plus courants chez les spécialistes du marketing consiste à choisir un partenaire sur la base de mesures de notoriété telles que le nombre de followers ou le nombre d’engagements. L’existence de bots, de spams et de comptes inactifs peut faire grimper ces chiffres.

En fait, les aspirants influenceurs se dirigent souvent vers les pods d’influenceurs, qui sont des forums publics et privés, pour échanger des likes, des follow et des commentaires afin d’accroître leur présence sur les médias sociaux. Par conséquent, de nombreuses marques gaspillent leurs ressources sur de faux influenceurs dont la portée et l’engagement sont élevés, mais qui ont peu d’influence.

Notre outil de marketing d’influenceur social calcule la portée réelle de chaque compte Instagram. La portée réelle élimine les faux bots et les comptes de spam de l’équation, et cela reflète une représentation plus précise de l’influence d’un utilisateur.

Enfin, de nombreux spécialistes du marketing ne comprennent pas comment Instagram classe les posts sur nos flux et comment ce classement peut avoir un impact sur une campagne d’influence. Les posts Instagram ne sont plus classés chronologiquement, mais plutôt en fonction de leur pertinence pour un utilisateur spécifique.

Comment la pertinence d’un message est-elle déterminée ? Deux facteurs sont pris en compte par l’algorithme : l’historique des interactions de l’utilisateur avec le contenu de l’afficheur et l’interaction de l’utilisateur avec des posts similaires d’autres créateurs influents. Cela signifie que seuls ceux qui se sont récemment engagés avec le contenu de l’influenceur ou un contenu similaire à celui qui a été posté peuvent voir le post.

La technologie de notre plateforme attribue un « score d’influence » à chaque utilisateur, qui représente l’influence d’un compte dans son réseau social. Il prend en compte (1) la fréquence à laquelle les utilisateurs actifs interagissent avec le contenu et (2) l’influence de ces utilisateurs actifs. En outre, si un influenceur est un expert dans son domaine (par exemple, la mode), son score d’influence augmentera. Le score d’influence est un excellent indicateur de l’action et de l’impact que cet influenceur aura sur votre marque.

Sélectionner les influenceurs dont les followers ne correspondent pas au public cible d’une marque

Mais qu’en est-il si un influenceur a un nombre élevé de followers actifs et engagés ? Il est facile de conclure que l’influenceur serait un partenaire idéal pour votre marque. Cependant, de nombreuses marques ne se demandent pas qui sont exactement ces suiveurs et s’ils atteignent leur public cible. Supposer que les followers d’un influenceur partagent tous les mêmes intérêts et valeurs que la marque est la deuxième erreur que les spécialistes du marketing commettent couramment. Comme de plus en plus de marques commencent à comprendre la complexité du marketing d’influence, elles ont commencé à investir dans des outils de gestion des influenceurs qui leur fournissent des données riches sur l’audience d’un influenceur.

Notre outil pour les influenceurs sociaux permet aux spécialistes du marketing de se plonger dans les données démographiques des followers des influenceurs. Les spécialistes du marketing peuvent ainsi s’assurer que le public cible de leurs marques est en phase avec les followers de leurs partenaires. Pour chaque influenceur, notre outil génère un score d’influence global qui aide les clients à comprendre l’impact qu’ils peuvent attendre lorsqu’ils collaborent avec un influenceur, en fonction de sa portée et de ses engagements. Le score va de 0 à 100, 100 étant le plus élevé.

En outre, vous êtes en mesure de définir des scores de marque personnalisés pour les influenceurs, car Meltwater comprend qu’il existe des facteurs variables qui sont très spécifiques à chaque campagne de marque. L’âge de l’audience, le sexe de l’audience, la localisation de l’audience et le sujet de l’audience sont quelques-uns des paramètres qui composent un score de marque personnalisé. Ceci, à son tour, vous donnera une expérience plus personnalisée dans l’identification des influenceurs qui s’alignent avec le profil de votre marque. Sélectionner le bon influenceur dont le contenu atteint le bon public est déjà la moitié de la bataille gagnée.

Alors que le marketing d’influence continue de devenir une tactique plus largement adoptée, les stratégies d’influence ont commencé à évoluer elles aussi. Les influenceurs ne sont plus perçus comme un porte-voix pour amplifier les dernières promotions de votre marque, mais comme des partenaires de collaboration.

Cela signifie que votre relation avec un influenceur doit aller au-delà d’une relation purement transactionnelle. En travaillant avec eux comme de véritables partenaires, ils pourraient devenir les ambassadeurs de votre marque, et pas seulement des porte-parole.

La façon dont vous modifiez cette relation commence par la manière dont vous vous adressez à eux et dont vous vous engagez avec eux au quotidien.

Atteindre les influenceurs

L’établissement d’une relation doit commencer avant même la signature d’un contrat. Dans la plupart des cas, les influenceurs ne choisissent de travailler qu’avec des marques auxquelles ils croient, indépendamment des incitations financières. Une fois que vous avez identifié les influenceurs qui, selon vous, incarnent la personnalité de votre marque, vous devez leur donner envie de travailler avec vous.

Une stratégie d'influence courante employée par les marques pour attirer l’attention des influenceurs consiste à leur envoyer des échantillons gratuits de leurs produits, sans rien demander en retour. Cependant, vous ne voulez pas simplement leur envoyer des trucs gratuits, vous voulez personnaliser le paquet en fonction de votre connaissance d’eux. Vous pouvez également envisager de les contacter pour prendre des nouvelles — et pas seulement lorsque vous voulez ou avez besoin de quelque chose.

Communiquer vos attentes

Certaines marques se situent à l’opposé du spectre : elles se plient trop aux exigences de leurs partenaires, au point de perdre le contrôle du partenariat. Il est important que les marques exposent clairement leurs attentes concernant la campagne d'influence et s’assurent que leurs partenaires les comprennent. Du type de contenu à la fréquence des publications, ces attentes doivent être communiquées dès le départ dans un brief de campagne d'influence. Consultez ce modèle utile que nous avons créé pour contacter les influenceurs.

Centraliser les communications

En centralisant la communication d'influence, vous pouvez dire adieu aux fils d’e-mails, aux DM et aux barrages de communication désordonnés et dire bonjour à une meilleure collaboration ! Par exemple, à partir de l’outil pour influenceurs de Meltwater, vous pouvez :

Inviter les influenceurs à rejoindre une campagne

Partager les briefs de campagne

Établir et envoyer des contrats

Envoyer un message direct

Contrôler et gérer les actifs de la campagne, par exemple en vérifiant le contenu avant sa mise en ligne

Afficher les tâches en suspens

Payer les influenceurs

La communication d'influence est automatiquement sauvegardée dans une interface unique pour une transparence totale entre vous et vos influenceurs. Ainsi, il vous suffit d’ouvrir une campagne d'influence et de voir d’un coup d’œil où en est chaque influenceur, ou d’identifier les tâches qui ont été accomplies, ou celles qui nécessitent plus d’attention.

Transformer les influenceurs en ambassadeurs

Une fois les attentes communiquées et le contrat signé, de nombreuses marques font l’erreur de négliger leurs partenaires jusqu’à ce qu’elles aient besoin de quelque chose de leur part. Bien qu’il n’y ait rien d’intrinsèquement mauvais à cela, les influenceurs, comme les gens, apprécieront les marques qui font un effort supplémentaire pour construire une relation avec eux.

Que votre organisation soit de type B2B, B2C ou une ONG, vous pouvez bénéficier des programmes de défense des influenceurs. Non seulement ils sont utiles pour établir des relations durables avec les clients existants, mais ils peuvent également être utilisés pour entrer en contact avec de nouveaux clients de manière plus authentique et organique. De plus, les programmes d’ambassadeurs étant destinés à promouvoir les ventes, la mesure du retour sur investissement est relativement facile.

Pour favoriser la défense des intérêts de votre réseau d’influenceurs, essayez de les tenir au courant des derniers événements, de les inviter à des événements exclusifs de la marque, ou simplement de leur envoyer une marque d’appréciation de temps en temps. L’essentiel est d’être sincère et authentique en entretenant une bonne relation avec eux.

La plateforme de découverte d’influenceurs sur les médias sociaux de Meltwater offre une fonction « Campagne » qui permet aux utilisateurs de développer des relations avec les influenceurs sélectionnés, en les faisant passer du statut de « nouveaux » à celui d’« ambassadeurs ».

Lorsque les influenceurs apprécient l’expérience de ce partenariat, ils développent une confiance et une connexion avec votre marque. Et une fois qu’ils seront de fervents fans de votre produit, ils continueront à donner de la visibilité à votre marque même après la fin de leur engagement professionnel. C’est à ce moment-là que vous savez que votre influenceur s’est transformé en un puissant défenseur de la marque.





Combien faut-il payer les influenceurs ?



En voilà une question compliquée ! Car la réalité est la suivante : il n'existe malheureusement aucun prix standard ou aucune transparence réelle sur les prix pratiqués par les influenceurs aujourd'hui. Chaque influenceur pratique des tarifs qui lui sont propres à la lumière de la taille de sa communauté, de ses taux d'engagement et de ses prétentions.



Si des moyennes circulent bien sûr sur internet, il reste très important de garder ce point à l'esprit pour les marques et d'adapter également ses propositions à son secteur, son industrie, la notoriété de sa marque, sa politique interne, le budget dont vous disposez, etc. Certaines marques comme Agnès b. par exemple, ont pour politique de ne pas rémunérer à proprement parler les influenceurs avec lesquels ils travaillent.



Le conseil le plus simple que Meltwater donne souvent à ses clients est donc de faire le point sur tous ces paramètres puis d'entrer en contact avec les influenceurs pour entamer avec eux une discussion ouverte sur le prix.



Les chiffres les plus récents qui circulent en 2022 sur Internet permettent tout de même de se faire une idée des fourchettes, voici les moyennes pour la France :

Mesurer votre campagne d’influence

On le sait, avec tant de chiffres à maîtriser, il peut être difficile de créer des rapports opportuns et pertinents. Il n’est jamais agréable d’être noyé dans de multiples feuilles de calcul. C’est pourquoi les responsables de marques s’appuient sur des rapports automatisés, ce qui leur permet d’économiser de nombreuses heures, qui peuvent ensuite être consacrées à des activités plus stratégiques pour un meilleur retour sur investissement.

Les deux mesures les plus courantes utilisées par les spécialistes du marketing pour évaluer le succès de leurs campagnes sont la portée et l’engagement. Bien qu’il s’agisse de paramètres importants à mesurer, l’utilisation de ces chiffres en tant qu’alpha et oméga limiterait le potentiel de vos efforts. De plus, avec l’annonce récente de la décision d’Instagram de cacher le nombre de « like », les spécialistes du marketing doivent commencer à réfléchir à un cadre plus global pour mesurer leur succès.

Voici d’autres mesures quantifiables qui peuvent donner une image complète des performances de votre campagne d'influence :

1. Médias gagnés

C’est génial quand quelqu’un aime votre post, mais c’est encore mieux quand cette personne choisit de partager ce post avec son public. Par exemple, un utilisateur peut partager le post d’un influenceur sur ses propres Instagram Stories, ce qui vous permettrait d’augmenter votre portée. Alternativement, les utilisateurs pourraient commencer à utiliser le hashtag de votre marque dans leur contenu, ce qui, là encore, conduirait à une plus grande portée que ce que vous avez payé à l’origine.

2. Vues des stories Instagram

Depuis son lancement, la croissance des stories Instagram a été stupéfiante. De nombreux influenceurs ont adopté ce nouveau format pour parler d’une marque, d’un produit ou d’un service. Il offre une authenticité en temps réel qui donne aux utilisateurs l’impression que l’influenceur les laisse entrer dans leur vie. Cependant, l’un des défis auxquels les marketeurs sont confrontés est le suivi de l’engagement et des vues des stories Instagram, étant donné sa nature périssable. La bonne nouvelle est que notre outil pour influenceurs sociaux peut suivre et stocker les stories Instagram même après 24 heures !

3. Clics sur les liens

Si votre objectif est de générer du trafic web, le nombre de clics sur les liens est la métrique la plus pertinente pour mesurer le succès de vos campagnes. Les évolutions au sein de l’appli Instagram ont facilité l’insertion de liens dans les posts, comme la fonction « Swipe-up » sur les stories Instagram. Si vous marquez des paramètres UTM (module de suivi des « urchins ») dans l’URL utilisée, vous pouvez facilement suivre la quantité de trafic générée à partir de ce contenu particulier.

Avec autant de chiffres à maîtriser, nous comprenons les difficultés que rencontrent les spécialistes du marketing pour créer des rapports opportuns et pertinents.

Notre outil pour les influenceurs sociaux permet également aux responsables marketing de suivre les performances de leur campagne en temps réel et de générer des rapports en un instant. Des chiffres d’engagement à la croissance des followers, en passant par la valeur du earned media et les clics sur les liens, les marketeurs ont toutes les données dont ils ont envie à portée de main. Nous assurons même le suivi des contenus périssables comme les stories Instagram.

Exemples de campagnes de marketing d’influence

Vous êtes maintenant à un pas de la réussite de votre campagne d’influence, mais avant de vous lancer, vous pouvez jeter un coup d’œil à ces campagnes d’influence passionnantes pour vous inspirer.

1. #ImWithCHARLESKEITH par Charles and Keith

L’équipe de Charles and Keith a fait appel à plusieurs influenceurs marketing pour promouvoir le lancement de leur nouvelle collection. Une recherche du hashtag #IMWITHCHARLESANDKEITH sur Instagram permet de retrouver plus de 20 000 posts Instagram. Si cela a permis de sensibiliser les médias sociaux au lancement, Charles and Keith souhaitait que les influenceurs contribuent à générer du trafic vers leur propre page Instagram.

Une fois sur la page de Charles and Keith, les utilisateurs voyaient un lien pour faire des achats sur leur flux Instagram dans leur bio. Mais au lieu d’amener les utilisateurs sur leur site de commerce électronique, le lien les amène sur une toute nouvelle plateforme qui ressemble à leur flux Instagram. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les articles présentés sur les photos et ils obtiennent plus d’informations sur les produits. En cliquant à nouveau, ils accèdent à la page du produit où ils peuvent l’acheter.

La décision intelligente de Charles and Keith de créer un parcours client fluide et sans faille est un exemple dont nous pouvons tous nous inspirer.

2. #danielwellington parDaniel Wellington

Forte de ses 4,7 millions de followers sur Instagram, @danielwellington a perfectionné sa stratégie de marketing d’influence. Entrés sur le marché en 2011, ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour d’énormes campagnes publicitaires afin de booster leur image de marque. À ce titre, ils ont fait appel à l’aide de micro-influenceurs. L’équipe de DW a envoyé des échantillons de ses montres à des micro-influenceurs sélectionnés. Tant qu’ils postaient une photo d’eux portant la montre Daniel Wellington, ils pouvaient la garder gratuitement.

De nombreux micro-influenceurs se sont empressés de répondre à l’offre, combinée à l’utilisation du hashtag ciblé : « #danielwellington ». La campagne a explosé ! Rapidement, les consommateurs de Daniel Wellington ont commencé à partager eux-mêmes des photos, offrant à la marque un flux durable de publicité sur les médias sociaux à un faible coût.

L’énorme marché des influenceurs marketing ne fera que continuer à se développer, de 12,3 % jusqu’en 2027 pour être exact. Votre marque peut profiter des avantages du marketing d’influence s’il est bien mené.

Le marketing d’influence faisant désormais partie de votre panoplie d’outils de campagne de marketing pour renforcer vos autres stratégies en place, il est essentiel de garder un œil sur tous les différents types de campagnes de marketing pour s’assurer que votre marque obtient les meilleurs résultats.

Une société de veille médiatique comme Meltwater fournit des services de bout en bout, tels que des services et des analyses de marketing des influenceurs sociaux, des analyses et une gestion des médias sociaux, ainsi qu’une veille des médias grand public.

