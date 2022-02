500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde sur Instagram (source). C’est autant d’occasions de faire rayonner sa marque chaque jour sur cette plateforme. Tout commence par une photo de profil efficace, pour représenter et identifier rapidement votre entreprise.

Sur ce réseau social où le contenu visuel est roi, veillez à publier des images de la meilleure qualité possible : les bonnes couleurs, le bon graphisme et les bonnes dimensions. Certes, une stratégie marketing Instagram englobe de nombreux paramètres. Concentrons-nous aujourd’hui sur le choix de votre photo de profil. Elle doit attirer l’attention sur votre profil et votre contenu, et donner envie de s’abonner à votre compte.

Alors, comment bien choisir sa photo de profil Instagram ? Revue de conseils.

Table des matières

Quelle image de profil Instagram utiliser ?

La photo de profil est le premier élément que les utilisateurs regardent lorsqu'ils se rendent sur Instagram. Elle doit donc vous représenter avec précision !

En règle générale, il existe deux types de photos de profil utilisées pour Instagram : une photo personnelle ou un logo de marque. Vous devez choisir le type d'image en fonction de votre objectif sur l'application.

Logo de marque

Les entreprises préfèrent le plus souvent utiliser leur logo de marque en photo de pdp Instagram. Cela suppose d'avoir un logo reconnaissable, familier à vos clients et à votre public. Pensez à des marques comme Nike, Apple ou encore Facebook. Ces grandes marques s’adaptent aux spécificités des réseaux sociaux. Restez informé de ce qui se passe sur ces plateformes pour améliorer continuellement votre stratégie.

Si vous optez pour le logo en pp sur Insta, prenez garde aux contraintes de taille. En effet, votre photo de profil doit être de 110x100 pixels, pour un résultat optimal ! De la créativité, un message à faire passer mais avec une place plus que limitée donc.

Exemple du logo Instagram de la marque leboncoin.

Face à cette contrainte, plusieurs marques décident d’utiliser les initiales ou la première lettre de leur nom.



Photo personnelle

Il n’est pas rare qu’une personne soit le visage d'une entreprise. Dans ce cas, utiliser une photo personnelle en pp Insta est cohérent. Prenons l’exemple des influenceurs Instagram, des célébrités des médias sociaux, des personnalités politiques, mais aussi des blogueurs et journalistes. Ou encore de la Joconde pour le Louvre !

Autre exemple : la marque Respire et son incarnation par sa fondatrice Justine Hutteau.



Là encore, pensez à l'espace dont vous disposez pour votre photo de profil. Il vaut mieux privilégier une image de la tête et des épaules. En effet, une photo en longueur ne fonctionnera pas sur 110 x 110 pixels.

Quelles sont les dimensions correctes pour une pp Instagram ?

Voici les bonnes tailles de pp Instagram à utiliser sur l'application en 2022 :

Sur l'application mobile, votre photo de profil apparaît sous la forme d'un cercle à 110x110 pixels. La taille de l'image est de 180x180 pixels lorsqu'elle est affichée sur un ordinateur de bureau.

Si la photo de profil apparaît ronde sur le profil des utilisateurs Instagram, il s'agit en fait d'une photo carrée avec un rapport hauteur/largeur de 1:1.

Une bonne pratique consiste à recadrer votre image dans un carré. Ainsi, votre image s'adapte automatiquement au format 1:1. Vous n'aurez donc pas besoin d'effectuer un zoom avant ou arrière pour régler le cadrage.

Si vous souhaitez changer votre pp Insta, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Instagram sur votre mobile Accédez à votre profil Instagram Cliquez sur "Modifier le profil", que vous trouverez sous votre bio Instagram Cliquez sur "Modifier la photo de profil"

À cette étape, vous avez le choix entre plusieurs options lors de la modification de votre photo de profil :

Télécharger une nouvelle photo de profil

Importer votre photo depuis Facebook

Supprimer la photo de profil actuelle

ou prendre directement une photo (en direct)

Lorsque vous choisissez l'image souhaitée comme photo de profil, un cercle recadre votre image en superposition. C’est un aperçu de votre photo en tant que pp Instagram. Pratique !

N'hésitez pas à déplacer l'image ou effectuer un zoom avant et arrière si nécessaire. Votre image sera ainsi centrée et dans le cadre de superposition circulaire.

Cliquez ensuite sur la flèche pour revenir à l'édition intégrée d'Instagram. Ici, vous pouvez ajouter des filtres et des ajustements d'édition à votre photo. Cliquez sur la flèche…et découvrez votre nouvelle photo de profil Instagram !



Puis-je augmenter la taille de ma photo de profil Instagram ?

En quelques mots ? Non, vous ne pouvez pas augmenter la taille de votre photo de profil Instagram. Vous êtes limité au format 1:1 et 110x110 pixels. Instagram supprime automatiquement tout ce qui ne correspond pas à ces dimensions.

3 conseils pour les photos de profil Instagram

Lors de la sélection de votre prochaine photo de profil Insta, gardez ces trois conseils à l'esprit :

Assurez-vous d'utiliser une photo intemporelle

Certes, il existe des défis sur les réseaux sociaux qui peuvent vous encourager à modifier votre photo de profil pour correspondre à la saison ou à un événement spécifique. Pour autant, sélectionnez une photo pour votre profil qui sera intemporelle et persistante. Ainsi, vous restez cohérent avec votre image sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent plus facilement reconnaître votre compte parmi les nombreuses publications présentes sur leur fil d’actualité.

Conseil : une photo intemporelle simplifie la gestion. En effet, pas besoin de changer de pp à chaque évènement sur tous les comptes sociaux de l’entreprise !

Que vous utilisiez un logo de marque pour une stratégie Insta B2B ou une photo personnelle, le fait d'avoir une identité visuelle pérenne aide à la reconnaissance de la marque. Les utilisateurs reconnaîtront votre profil Instagram lorsqu’ils utiliseront les différentes fonctionnalités de la plateforme, par exemple :

les stories

le flux d’actualité

le menu Explorer

ou si vous postez des Réels.

Utilisez une photo professionnelle

Parce qu’Instagram est le temple de l’image, assurez-vous que votre photo de profil capte l’attention des utilisateurs. Pour cela, la photo doit être professionnelle. C’est-à-dire, notamment (mais pas que), de la meilleure qualité qu'il soit. Plus l'image est claire et nette, plus l'attention sera attirée vers votre profil.

Vous pouvez embaucher un photographe professionnel ou demander l'aide d'un graphiste pour créer votre logo de marque. Le plus important est de vous assurer de la qualité du visuel. Essayez de ne pas dépasser 500 x 500 pixels. En effet, Instagram peut compresser l'image et pixéliser votre photo de profil.

Gardez une photo de profil qui représente votre marque

Respectez les codes couleurs de votre marque. C'est surtout vrai pour les marques avec une palette de couleurs particulières. Pour éviter toute confusion de votre audience, évitez de changer de couleurs ou de graphisme. Assurez-vous que votre photo de profil corresponde à la personnalité de votre marque, qui se retrouve aussi dans votre flux de publications.

Les restrictions d'Instagram ne permettent pas d'afficher une photo de profil en grand format. La photo de profil est affichée sous la forme d'une vignette, avec un nombre minimum de pixels. Si l'application ne comporte aucune fonctionnalité pour les afficher simplement, il existe différents sites qui permettent d'agrandir une photo de profil Insta simplement. Voici les plus connus :

https://www.instadp.com (le site est en anglais et assez intuitif)

https://instazoomer.de/de (le site est en allemand)

https://followerpro.net/fr/instazoom/

Si vous vous rendez sur le site instadp.com, voici les étapes à suivre pour agrandir votre pp Insta :

Dans la barre de recherche en haut du site, recherchez le nom de votre profil Instagram, sans oublier l'arobase. Sélectionnez ensuite votre profil ou celui que vous recherchez Rendez-vous dans l'onglet "Full Size" au centre pour accéder à la photo grand format.

Idées de photos de profil Instagram

Il n'y a qu'à naviguer sur l'application pour trouver des idées de photos de profil Instagram. Pour des exemples de logos de marque, citons notamment ceux de Nike, Chanel ou Meltwater.

Si vous cherchez des exemples d'images personnelles à mettre en photo de profil, vous pouvez prendre l'exemple d'Emmanuel Macron, Michelle Obama ou Kylian Mbappé.

Une bonne pp Insta est lumineuse, catchy pour la ou les cibles et véhicule le bon message. Cette photo doit être suffisamment attractive pour motiver les utilisateurs à s’abonner à votre compte d’entreprise.

Certes, ce n'est qu'un petit cercle de 110 x 110 pixels, mais votre photo de profil sur Instagram est extrêmement importante pour vous démarquer des concurrents sur les réseaux sociaux. Faites en sorte de choisir une photo qui vous représente, vous et votre marque. L’objectif ? Capter l’attention des utilisateurs.

Aussi, veillez à garder votre photo de profil sur le long terme. Votre public doit vous reconnaître facilement. Vous serez ainsi beaucoup plus facilement présent dans leurs esprits.

Dès maintenant, mettez en pratique les conseils de ce guide pour avoir une photo de profil qui parle plus que mille mots et représente vraiment qui vous êtes.