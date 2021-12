Analyse : 5 campagnes réseaux sociaux qui ont marqué l’année 2016

2016 touche à sa fin, les best-of pointent le bout de leur nez et c’est l’occasion pour nous de revenir sur les campagnes réseaux sociaux marquantes de l’année ! En effet, c’est en analysant ce qu’il s’est passé en 2016 que nous pouvons nous préparer pour 2017. Quelles ont été les campagnes à succès ? Quels étaient leurs principaux leviers ? Quelles tendances traduisent-elles ?

Nous nous sommes attardés sur cinq campagnes françaises. Il ne s’agit pas ici d’un classement des meilleures campagnes de l’année, mais d’une observation et d’un tour d’horizon de ce qui a été fait, afin que chacun puisse en tirer des enseignements. Ces campagnes ont été choisies car elles touchent des points qui, selon nous, ont été décisifs cette année et le seront d’autant plus durant les mois à venir : Snapchat, le live, les influenceurs, le productising ou encore la réalité virtuelle.

Le Louvre invite trois youtubeurs

En Janvier 2016, le Musée du Louvre s’est associé à trois youtubeurs pour mettre en avant les œuvres du Musée. Le Fossoyeur de Films, spécialisé dans le cinéma, Nota Bene, dans l’histoire, et Axolot, traitant de curiosités et d’anecdotes historiques, se sont donc prêtés au jeu en réalisant chacun deux vidéos, une pour leur propre chaîne et une pour la chaîne du Louvre.

L’objectif était à la fois de mettre en avant la chaîne Youtube du Musée, qui faisait pâle figure par rapport aux autres comptes Instagram, Facebook ou Twitter en termes d’audience. C’était aussi l’occasion de présenter le Louvre dans une lumière différente, plus « décomplexée » auprès d’un nouveau public.

Aujourd’hui les 6 vidéos cumulent plus d’1,3 millions de vues. Les 3 vidéos postées sur la chaîne du musée du Louvre avoisinent les 100 000 vues, ce qui dépasse de loin leur nombre habituel de vues. D’après notre plateforme de veille, cette initiative a été mentionnée plus de 800 fois sur les réseaux sociaux entre janvier et mars 2016 et a rencontré un franc succès auprès du public et de la presse (près de 80 journaux en ont parlé).

Voyages-SNCF se met au live

Le direct est une des grandes nouveautés sur les réseaux sociaux de 2016 : Facebook, Twitter, Instagram, chaque canal propose désormais son offre live, et sera au cœur de la communication des marques en 2017. De nombreuses entreprises s’y essayent déjà, et Voyages-SNCF est une des pionnières en France.

Chaque année, l’ouverture de la vente des billets d’été est un événement très attendu, où la réactivité est de rigueur afin d’avoir les meilleurs prix. C’est pourquoi Voyages-SNCF et son agence Proximity BBDO ont choisi le direct avec Facebook Live, en organisant un défilé des destinations phares de l’été, digne de la Fashion Week.

Le 30 mars, à 13h30, les internautes pouvaient donc assister à un défilé en direct, où des mannequins représentaient Montpellier, St-Malo ou Bordeaux. Les spectateurs étaient invités à commenter et partager leurs destinations rêvées avec leurs amis, ainsi qu’à commenter des mots-clés rapidement pour gagner des lots.

Rendez-vous demain à partir de 13h30 pour un défilé EN DIRECT des plus belles destinations de l’été 2016. Vous pourrez... Posted by OUI.sncf on Tuesday, March 29, 2016

Monoprix s’adresse aux chasseurs de Pokémons

Pokémon Go fut sans hésiter une des actualités phares de l’été 2016, et de nombreuses marques ont voulu surfer sur son succès, notamment pour attirer du trafic en magasin grâce à l’application. Mais c’est Monoprix qui a su profiter au mieux de cette tendance, avec son Kit du Dresseur, en distribuant gratuitement des sacs remplis d’accessoires facilitant la chasse aux Pokémons dans la journée du 22 juillet.

L’enseigne a réussi à ramener plus de 1000 personnes devant son magasin Monoprix Saint-Michel, avec seulement quelques publications sur les réseaux sociaux (plus de 1400 réactions, 300 commentaires et près de 200 partages pour le post Facebook annonçant l’opération).

Le hashtag dédié #Pokemonop a été repris plus de 4400 fois durant le mois de Juillet et fut le troisième hashtag le plus tendance de la journée du 22 juillet.

Cependant, Monoprix s’est laissé débordé pas le nombre de personnes et n’avait pas prévu assez de kit, laissant de nombreux chasseurs de Pokémons déçus. Ceux-ci l’ont fait savoir : 6% des mentions sociales de l’événement sont liées à ces plaintes. L’opération a également été reprise par une quarantaine de sites de presse, et plus d’un tiers de ces sites traitaient principalement de la décéption des visiteurs.

Ubisof invente le Nosulus Rift

La réalité virtuelle avait l’Oculus Rift pour stimuler notre vue et notre ouïe, mais quid de notre odorat ? Heureusement, Ubisoft et l’agence Productman répondent à ce besoin ardent en inventant le Nosulus Rift, qui permet de sentir l’odeur des pets des personnages du jeu vidéo « South Park : L’Annale du Destin ».

Ce produit, qui a plus des allures de blagues que de réelle innovation technologique, ne sera pas en vente, mais a fait l’objet d’une grande campagne de communication et a été présenté durant divers événements. En inventant un concept aussi absurde que le Nosulus Rift, Ubisoft a réussi à mettre son jeu, pas encore sorti, sous les projecteurs. L’annonce du produit était accompagnée d’une campagne bien rôdée, laissant planer le mystère quant à la commercialisation du simulateur d’odeur.

La campagne s’est avérée efficace, le Nosulus Rift a été mentionné plus de 15 000 fois sur les réseaux sociaux. En France le projet s’est fait connaître en partie grâce à l’implication du youtubeur Squeezie. Le simulateur a généré beaucoup d’engouement auprès des journalistes, puisque l’on dénombre plus de 2000 retombées presse dans le monde !

Nerf crée le Snap le plus long

Snapchat est devenu le nouveau canal de prédilection pour s’adresser à une cible jeune. Mais pour une marque, faire connaître son compte Snapchat reste un challenge.

Le 4 octobre, la marque de jouet Nerf et l’agence Marcel ont alors lancé Le Snap Le Plus Long, une story Snapchat d’une durée record de 10 heures où l’on suit les aventures de Joe La Fléchette.

Snap ce code si toi aussi tu veux suivre la fléchette qui va te mettre en PLS pendant toute la journée 👌 #LeSnapLePlusLong pic.twitter.com/hHaDAtTyFS — MARCEL (@MarcelAgency) October 4, 2016

Le plus : la story avait une dimension interactive et ceux qui regardaient attentivement avait l’occasion de participer à un concours en faisant une capture d’écran sur un visuel précis.

La story Snapchat a été très suivie et commentée sur les réseaux sociaux : plus de 200 mentions sociales liées à Nerf et Snapchat, et plus de 50 mentions du hashtag #LeSnapLePlusLong durant la semaine du 4 octobre.

L’opération a également bénéficié de retombées presse dans l’ADN, Golem13, Influenth ou encore MeltyStyle, pour un reach total proche des 400k. Les articles relayaient tous le Snapcode de Nerf France, donc idéal pour la promotion de leur compte Snapchat !

Pour aller plus loin

2016 a été le théâtre de nombreuses innovations qui ont ravi les professionnels du marketing. Outre celles citées dans l’article, nous pensons également aux chatbots ou à l’utilisation de la data dans la publicité (voir la toute récente campagne de Spotify).

Sur les réseaux sociaux, les campagnes les plus efficaces sont celles qui innovent et surprennent. A vous de jouer !