Cessez d’être dans l’hypothétique concernant la planification de vos campagnes et utilisez des données réelles pour comprendre les attitudes et comportements des consommateurs.

Meltwater vous permet de puiser dans d'immenses archives de données sociales et de contenu d'actualité, afin de trouver des discussions sur n'importe quel sujet et d'analyser les sentiments, de trouver des fils rouges, de repérer les tendances et modèles sous-jacents, d'identifier les voix les plus influentes, et bien plus encore.