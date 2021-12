Ce que nous défendons

Notre culture fait partie de notre ADN et a alimenté notre croissance et nos succès depuis près de vingt ans. C'est quelque chose que nous prenons au sérieux et dont nous sommes très fiers.

Nous nous efforçons de créer un environnement dans lequel nos employés sont motivés par leurs collègues pour découvrir de nouvelles forces et se développer continuellement. Cette culture se reflète au sein de chaque équipe et de chaque service, en nous réjouissant du travail fait et du sentiment d'accomplissement qui l'accompagne.

Nos valeurs sont au cœur de notre culture, et elles peuvent être résumées par l'acronyme MER, qui signifie "plus" en norvégien. Ces valeurs sont notre engagement envers nos employés et nos clients.