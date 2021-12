Lisää kirjapuhetta vaikuttajamarkkinoinnin avulla

Haaste

Vuonna 1878 perustettu Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) tunnetaan Suomen suurimpana kustantamona. WSOY toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja tuo kiinnostavimpia kirjoja niin Suomesta kuin maailmalta lukijoiden ulottuville. Lukeminen on suomalaisten suosituin harrastus ja WSOY pyrkii pitämään kirjat ja lukemisen merkityksellisenä osana suomalaisten elämää.

Viestintäpäällikkö Mari Niemisen vastuualueeseen kuuluu tietoisuuden lisääminen kirjoista vaikuttajakanavien kautta. “Jokainen kirja on uusi jollekin ihmiselle. Siksi vaikuttajat ovat itsestään selvä osa markkinointiviestintäämme”, Mari kuvailee. ”Yhteistyö vaikuttajien parissa on myös parantanut kuluttajaymmärrystämme. Vuosien saatossa olemme myös oppineet luottamaan vaikuttajiin siinä, millaiset sisällöt heidän yleisölleen parhaiten toimivat.” Toisinaan voi kuitenkin olla hankalaa löytää juuri oikea vaikuttaja kullekin kirjalle. “Uskon, että jokaiselle meistä on löydettävissä se tähän hetkeen toimiva oikea kirja - täytyy vain löytää oikeat kirjat oikealle vaikuttajalle. Joidenkin genrejen, kuten esimerkiksi rikosromaanien kohdalla, on katsottava demografioita ja ilmeisimpiä kiinnostuksenkohteita syvemmälle löytääkseen genren fanit.”