Haaste

Proaktiivinen viestintä ei onnistu ilman ajantasaista tietoa

Levi on matkailukohde Suomen Lapissa, jossa vierailee vuosittain noin 750 000 matkailijaa. Visit Levin tavoitteena on edistää matkailua Levin alueelle. Mediaseuranta on ollut tärkeässä osassa Visit Levin markkinoinnin ja viestinnän kehittämistä jo kauan, mutta varsinkin vallitseva koronavirustilanne on johtanut siihen, että median kirjoituksia sekä kuluttajien keskusteluita sosiaalisessa mediassa on seurattava entistä tarkemmin.

Visit Leville on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä Lapin matkailusta, eri matkailukohteista ja tapahtumista puhutaan mediassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Uutisoinnit Lapin matkailusta vaikuttavat oleellisesti Levin omaan markkinointiviestintään ja tämän vuoksi ajantasaisuus on erityisen tärkeää. Visit Levillä tahdotaan myös tietää, miten Lapin matkailukohteet vertautuvat medianäkyvyydessä toisiinsa ja millaiset teemat puhuttavat kuluttajia. Automatisoitu, reaaliaikainen mediaseuranta ja analyysi on ainut tapa pysyä informoituna viimeisimmistä tapahtumista, sillä Visit Levillä on paljon eri uutisaiheita, joita he haluavat seurata.

Kaikki kuvat: Visit Levi