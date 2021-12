Lopputulos

Lopputuloksena oikein kohdistettua viestintää

"Olemme rakentaneet mittariston, jolla pystymme seuraamaan keskusteluja sekä määrällisesti että laadullisesti. Mittaristoomme kuuluu esimerkiksi brändistämme käytävän keskustelun volyymi ja laskennallinen arvo, sekä positiivisten ja negatiivisten ilmaisujen suhde eli sentimentti. Meille kuitenkin tärkein mittari on se, miten tavoitamme kohderyhmämme. Haluamme myös ymmärtää, minkälaiset toimenpiteet aiheuttavat keskustelua. Mittariston avulla olemmekin pystyneet pistämään asioita kontekstiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta olemme löytäneet vaikuttajia, jotka käyvät keskustelua toimialastamme. Analysoimme, millä tavalla kukin heistä vaikuttaa keskusteluun ja valikoimme ne, joiden kanssa haluamme rakentaa syvemmän suhteen. Ennen mediaseurantapalvelun käyttöönottamista onkin tärkeää ensin määrittää ne asiat, joita palvelua käyttämällä halutaan saada aikaiseksi, ja mitä tiedolla konkreettisesti tehdään.

Olemme positiivisesti yllättyneet siitä, että palveluun on tasaisin väliajoin tullut uusia ominaisuuksia. Niistä on aina kerrottu meille hyvin ja arvostammekin suuresti sitä, miten Meltwater on sparrannut kanssamme sitä, miten voimme hyödyntää mediaseurantaa ja löytää uusia asioita. Koemme, että olemme saaneet rahoillemme vastinetta.”