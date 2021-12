Suomen Ekonomit

Lopputulos

Meltwaterin työkalujen avulla Suomen Ekonomien somekanavien data on saatu valjastettua parempaan käyttöön. Jokaisella kampuksella toimii oma kylteriyhdyshenkilö, jonka johdosta Suomen Ekonomeilla on käytössä yhteensä yli 20 sosiaalisen median tiliä. “Aikaisemmin oli lähes mahdotonta mitata kylteriyhdyshenkilöiden tekemän sometyön hyötyjä meille, mutta Meltwaterin sosiaalisen median hallintatyökalun avulla saadaan vedettyä kaikki data yhteen, jolloin sitä on helpompi tarkastella ja analysoida”, Ida kertoo.

“Esimerkiksi tänä syksynä Instagramin osalta oli nähtävissä aivan huikea kasvukäyrä koulujen alettua, kun meidän kylteriyhdyshenkilöt saivat sinne uusia seuraajia. Se on auttanut todella paljon, että ollaan saatu tehtyä näkyväksi sitä työtä mitä he tekevät. Meltwaterin avulla pystymme ylipäätään tekemään viestinnän työtä näkyväksi koko talolle – ei siis raportoida tuloksia pelkästään johdolle vaan myös muillekin”, Ida jatkaa.

“Voin kehua, että Meltwater on hyvin briiffannut työkalujen käyttöönotossa. Ollaan saatu myös hyvin koulutusta ja vastauksia aina kun meillä on ollut jotain ongelmia tai kysymyksiä, eli asiakaspalvelu on toiminut kyllä tosi kivasti.”