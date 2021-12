Lopputulos

Meltwaterin palveluita hyödynnetään laajasti Republicin kaikissa asiakkuuksissa, jotka liittyvät viestintään, PR:ään tai markkinointiin. Päivittäisessä käytössä on esimerkiksi erilaisten dashboardien rakentaminen.

“Vaikka AVE-arvosta (Advertising Value Equivalency) käydään mittarina paljon keskustelua, niin seuraamme sitä kaupallisena toimistona aktiivisesti. Toinen paljon käytössä oleva mittari on Share of Voice, jota hyödynnetään paljon erityisesti siinä vaiheessa, kun asetetaan tavoitteita asiakkuuksiin. Sen avulla pystytään hyvin benchmarkkaamaan lähtötilanne suhteessa kilpaileviin brändeihin ja mihin suuntaan pitäisi lähteä. Explore on myös syventänyt tätä Share of Voice -näkymää, sillä sieltä näkee vielä paremmin somepuolen keskustelua.”

Republicilla ollaan tyytyväisiä myös Meltwaterin asiakastukeen ja koetaan tärkeäksi, että omalta asiakasvastaavalta saa jatkuvasti vinkkejä myös sen suhteen, kuinka työkaluja voi hyödyntää entistä monipuolisemmin.

“Yksi syy pitää Meltwaterin palveluita ja hankkia niitä myös lisää, liittyy vahvasti siihen miten hyvää asiakaspalvelua olemme saaneet. Meltwaterilta saa aina apua myös nopeilla varoitusajoilla, mikä on meille tärkeä asia. Useiden muiden palveluiden kohdalla vähintään asiakastuki on jossakin muussa maassa, jolloin ei välttämättä saa reaaliaikaisesti ketään kiinni”, Jere kiteyttää.