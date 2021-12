Lopputulos

Merkittävin hyöty Meltwaterin käyttöönoton myötä on ajansäästö ja helppous julkaisujen tekemisessä

Meltwaterin työkalun avulla Rääkkylän kunnan on myös helppo pitää huoli, etteivät sosiaalisen median kautta tulleet kommentit jää huomaamatta tai ilman vastausta. Lisäksi palvelun kautta kuukausittain ladattava raportti kokoaa selkeästi yhteen muun muassa sen, miten eri julkaisut ovat toimineet. Raportti on myös helppo jakaa muiden kunnan viestijöiden kesken, jolloin voidaan jatkossa oppia siitä, mikä on toiminut hyvin ja mikä taas ei.

Sosiaalisen median hallintatyökalun lisäksi Rääkkylän kunnalla on käytössä Meltwaterin mediaseurantapalvelu, jonka kautta muun muassa kunnanjohtaja vastaanottaa arvokasta tietoa siitä, millaisessa valossa kunta näyttäytyy mediassa ja minkälaista keskustelua käydään verkossa. Aikaisemmin omien mediaosumien huomaaminen oli hyvin sattumanvaraista, mutta mediaseurannan aloittamisen myötä mediaosumat on näppärä tarkistaa päivittäin sähköpostiin saapuvasta aamuraportista.