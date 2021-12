Ratkaisu

PING Helsinki otti päivittäiseen käyttöön Meltwaterin Social Influencers -työkalun helpottamaan oikeanlaisten vaikuttajien löytämistä. Social Influencers auttaa vaikuttajien vertailussa, koska palvelu kerää yhteen paikkaan vaikuttajien tärkeimmät avainluvut eri kanavista. Oleellista vertailutyössä on se, että vaikuttajan tavoittamien demografioiden tulee vastata asiakkaan kohderyhmää ja tämän analysoinnissa Social Influencers -työkalu auttaa.

PING Helsinki ylläpitää yhtäaikaisesti useita erilaisia kampanjoita, joten Meltwaterin Social Influencers -työkalun avulla tiimin on helppo pysyä ajan tasalla siitä, missä kukin kampanja menee ja mitä kunkin vaikuttajan kanssa on sovittu. He löytävät kampanjoihin sopivat vaikuttajat työkalun avulla, pyytävät vaikuttajia kirjautumaan palveluun ja varmentamaan sosiaalisen median tilinsä sinne. Näin vaikuttajien kampanjoita koskevat julkaisut saadaan kerättyä helposti yhdelle raportille kaikista sosiaalisen median kanavista, mukaan luettuna Instagram Stories -julkaisut.