Haaste

Miten luodaan kysyntää tuotteelle, jonka olemassaolosta ihmiset eivät vielä tiedä?

Naava on suomalainen start-up, jonka tavoitteena on edistää miljardin ihmisen terveyttä ja suorituskykyä puhtaamman sisäilman ja luonnon hyvinvointivaikutusten avulla. Heidän tuotteensa on älyviherseinä, joka puhdistaa luonnollisesti hengitysilmaa ja vaikuttaa siten positiivisesti ihmisten terveyteen, tuottavuuteen ja töissä viihtymiseen. Haasteena Naavalla on kuitenkin se, etteivät ihmiset tiedä tällaisen ratkaisun olemassaolosta tai edes välttämättä siitä, mikä merkitys huonolla sisäilmalla on ihmisten terveyteen. Naava toimii siis täysin uudella toimialalla, jolle täytyy ensin luoda tietoisuutta, jotta omalle tuotteelle voi tulla kysyntää.