Haaste

Haasteena alan arvostuksen puute

Koti Puhtaaksi Oy:n haasteena on siivousalan arvostuksen puute ja yrityksen tunnettuus. Tavoitteena Koti Puhtaaksi Oy:llä on kasvattaa tunnettavuuden avulla myyntiään ja löytää uusia työntekijöitä. Ilman mediaseurantaa ja tiedotetyökalua viestintä on todella tehotonta ja aikaa vievää, jolloin tavoitteisiin on vaikea päästä.