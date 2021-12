Oslossa 3. tammikuuta 2021 - Meltwater, johtava mediaseurannan ja sosiaalisen median analytiikan palveluntarjoaja, tulee olemaan Play Magnus Groupin Champions Chess Tourin nimisponsori. Sopimuksen myötä Meltwaterista tulee yhteistyökumppani myös Magnus Carlsenille, nelinkertaiselle shakin maailmanmestarille.

Tänä jouluna Champions Chess Tourin ensimmäinen suuri turnaus on houkutellut miljoonia katsojia ympäri maailmaa. Turnaus lähetetään Eurosportilla maailmanlaajuisesti, ja se kerää merkittävän yleisön useissa suoratoistopalveluissa, kuten YouTubessa ja Twitchissa. Meltwaterin ja Play Magnuksen uuden sopimuksen myötä kiertuetta kutsutaan nimellä Meltwater Champions Chess Tour.

Meltwater tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat seurata medianäkyvyyttä ja sosiaalista mediaa.

Meltwaterin hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Jørn Lyseggen kommentoi: "Meltwater tarjoaa objektiivista tietoa, jotta yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä samalla tavoin kuin maailman parhaat shakinpelaajat valmistautuessaan otteluihinsa. Champions Chess Tour on täydellinen paikka meille levittää edelleen missiotamme, jotta yhä useammat yritykset voivat tehdä seuraavan siirtonsa luottavaisin mielin. Shakkipelissä molemmilla pelaajilla on periaatteessa samat tiedot. Tuloksen määrää se, kuinka luet ja analysoit vastustajan tietoja.”

Shakki on inspiraatio

"Play Magnuksen missio inspiroi meitä Meltwaterilla sosiaalisen vastuun näkökulmasta, sillä se korostaa shakin myönteisiä etuja kaikenikäisille sekä sen saavutettavuutta. Toisin kuin useimmat urheilulajit, jotka vaativat kalliita varusteita, tarvitset aloittaaksesi vain shakkilaudan ja nappulat - ja voit tehdä sen missä tahansa ”, Lyseggen lisäsi.

"Olen innoissani siitä, että Meltwater tekee yhteistyötä Champions Chess Tourin kanssa. Meltwaterin DNA liittyy läheisesti shakkipeliin heidän analyysi- ja strategiatyönsä kautta. Odotan innolla yhteistyötä Meltwaterin kanssa kiertueella ja brändilähettiläänä toimimista”, Magnus Carlsen sanoi.

Play Magnus Groupin toimitusjohtajan Andreas Thomen mukaan Meltwaterin palvelut ovat vaikuttaneet positiivisesti Champions Chess Touriin.

”Olemme käyttäneet Meltwaterin palveluita pitkään. Sekä toimituksellisen median että sosiaalisen median seuranta ovat kriittisiä kaikille urheilutapahtumien järjestäjille tarvittavien oivallusten saamiseksi. Käytämme tällä hetkellä Meltwaterin palveluita sekä sisäisen strategiamme arviointiin että medianäkyvyyden raportoimiseen kumppaneillemme. Meltwater on erinomainen brändi ja yhteistyökumppani meille pyrkiessämme lisäämään shakin ja Champions Chess Tourin suosiota ”, Thome sanoi.

Meltwater perustettiin Oslossa Norjassa vuonna 2001. Tällä hetkellä sen pääkonttori sijaitsee San Franciscossa, jonka lisäksi sillä on 50 toimistoa kuudella mantereella. Yhtiöllä on 1700 työntekijää, 28 000 yritysasiakasta ja se listattiin Euronext Growth Oslossa joulukuussa 2020.

"Matkustusmahdollisuudet huomioon ottaen, pyrimme järjestämään Meltwater Champions Chess Tourin finaalin San Franciscossa syyskuussa", Jørn Lyseggen sanoi.

2021 Champions Chess Tour

Vuoden 2021 Champions Chess Tour määrittää ensimmäistä kertaa historiassa maailman parhaan shakinpelaajan kokonaan verkossa pelatun shakkikauden aikana. Marraskuusta 2020 lähtien Champions Chess Tour -kilpailussa järjestetään kuukausittaiset turnaukset, jotka huipentuvat finaaliin syyskuussa 2021. Maailman parhaat shakinpelaajat kilpailevat yhteensä kymmenessä pikashakki-turnauksessa. Kaikki pelit järjestetään verkossa osoitteessa www.chess24.com, jossa pelaajat kilpailevat 1,5 miljoonan dollarin kokonaispalkintopotista.

Meltwaterista

Meltwater on yksi maailman johtavista uutismedian ja sosiaalisen median seuranta- ja analyysiratkaisujen tarjoajista. Analysoimalla päivittäin miljoonia viestejä sosiaalisen median foorumeilta, blogeista ja uutissivustoilta Meltwater auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ulkoisen datan perusteella. Meltwater perustettiin Oslossa Norjassa vuonna 2001, sen pääkonttori sijaitsee San Franciscossa Kaliforniassa, ja sillä on 50 toimistoa kuudella mantereella. Yhtiöllä on 1700 työntekijää ja 28 000 yritysasiakasta, mukaan lukien useiden alojen johtajat. Lisätietoja saat osoitteessa www.meltwater.com.