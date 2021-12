Wir sind uns bewusst, dass Risiken - ganz nach dem Motto 'No risk, no fun' - ein unvermeidlicher Bestandteil des Geschäftsbetriebs sind. Um Umsatz zu erzielen, müssen Unternehmen kalkulierte Risiken eingehen, wobei es jedoch bestimmte Risiken um jeden Preis zu minimieren gilt. In der heutigen Zeit, in der Wandel und Veränderungen auf der Tagesordnung stehen, ist Risikobereitschaft ein entscheidender Faktor. Organisationen müssen auf die unterschiedlichsten Risiken vorbereitet sein - Risiken, die ihre Wachstumsmöglichkeiten, den Schutz ihrer Marke und die Betreuung von Kunden und Stakeholdern gefährden.

Proaktives Risikomanagement schützt nicht nur vor Krisen, sondern unterstützt Unternehmen auch bei der Sicherung von Marktanteilen, der Vermeidung bzw. Senkung von Kosten und der Minimierung von Betriebsstörungen. Dennoch versetzen sich viele Unternehmen selbst in eine schwache Position, weil sie zur Risikominimierung nur auf interne Unternehmensdaten zurückgreifen. Diese Daten sind zwar wertvoll, geben aber keinen Aufschluss über die Entstehung externer Risiken wie beispielsweise:

Volatilität der Stakeholder, z. B. das Supply Chain Management

Cyberangriffe/ Datenmissbrauch

Gefährdung der Markenreputation

Änderungen von Richtlinien und Gesetzgebungen

Geopolitische Konflikte

Damit diese Schwachstellen vermieden werden, setzen Führungskräfte auf strategische Media Intelligence Lösungen, die externe Daten analysieren und potenzielle Risiken am Horizont erkennen.