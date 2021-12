Die Lösung

Um eine schnelle Reaktionszeit zu sichern, konzentriert sich die Analyse auf die Tonalität der Online- und Social Media- Nachrichten. Ein wöchentlicher Versand der aktuellsten Statistiken aus dem Meltwater Tool zu Reputation und KPIs - Tonalität, Anzahl der Meldungen, Reichweite - erfolgt an definierte Empfänger aus Marketing und Management. Damit wird eine systematische Information im Unternehmen sichergestellt und das bereichsinterne Reporting von Abteilungen unterstützt.

"Besonders gut konnten wir das Meltwater Tool auf der Hannover Messe in diesem Jahr einsetzen: Der US-Präsident war bei uns am Stand zu Gast und wir konnten ein hohe Medienresonanz verzeichnen," so Bent.