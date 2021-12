Die schönsten Feiertagskampagnen 2020

Die Feiertage stehen bevor und die ersten großen Marketingkampagen sind bereits im vollem Gange. Wir haben uns die schönsten Ideen 2020 mal angeschaut, welche uns zum Lachen, Weinen und in Feiertagsstimmung gebracht haben. Diese wollen wir hier für euch zusammenstellen und mit ein wenig Kampagnenhintergrundwissen ergänzen. Und wer will kann sich auch noch bei unserem kostenlosen Adventskalender anmelden.

Aldi

Während Kevin the Carrot schon länger bei Aldi UK im Einsatz ist und dort auch relativ beliebt, hat nun auch Aldi Kai die Karotte nach Deutschland gebracht. Dabei findet man Kai nicht nur in den klassischen Kanälen wie TV, Radio, OoH, POS und Anzeigen, sondern auch in allen Social Media Kanälen des Discounters. Kai die Karotte ist das neue Werbegesicht für Aldi in Deutschland zu Weihnachten und gibt unter anderem auch auf Instagram Interviews. Die Kreativagentur McCann ist für die Kreation der Kampagne verantwortlich. Federführend bei der Ausarbeitung des Digitalkonzepts war die Agentur Scholz & Volkmer.

Amazon

Amazons Werbekampagne zu Weihnachten hat dieses Jahr einen starken Bezug zu der aktuellen Situation. Die Hauptrolle spielt die 17-jährige französische Balletttänzerin Taïs Vinolo. In der Anzeige sieht sich Vinolos Charakter mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert, um für ihre Lieben und die Gemeinschaft aufzutreten. Die Kreativagentur hinter der Idee ist Lucky Generals.

Lego

Lego lässt seine Weihnachtskampagne von der eigenen Inhouse Agentur produzieren und lässt Kinder überall die Welt umgestalten. Die spielerische Handlung ist auf eine maßgeschneiderte Neuinterpretation von "What a Wonderful World" ausgerichtet, die neu gemastert wurde, um die kreativen Einfälle von Kindern zu feiern. Das Instrumentalstück wurde mit dem City of Prague Philharmonic Orchestra aufgenommen.

Lidl

Lild will mit dem Weihnachtsmarkt punkten und zeigt mit einem Werbeclip auf, welche Hindernisse die Marketingabteilung von Lidl überwinden musst. Held der Geschichte ist der Marketingchef von Lidl, der sich mit Bad Santa höchstpersönlich - dem bösen Bruder des Weihnachtsmanns - anlegt. Die Agentur Any Agency hat den Clip geschaffen und auch noch ein paar Seitenhiebe auf "Kai Karotte" von Alsi eingebaut.

Coca Cola

Die Weihnachtskampagnen von Coca Cola sind ja mittlerweile weltberühmt. Highlight der globalen Kampagne ist der Werbespot "The Letter" welcher unter der Regie von Oscar-Preisträger Taika Waititi entstanden ist. Der kurze Film handelt vom Zauber des Weihnachtsfestes und einem Vater, der alles dafür tut, um den größten Weihnachtswunsch seiner Tochter zu erfüllen. Insgesamt 91 Märkte auf der ganzen Welt strahlen den Spot aus. Darüber hinaus umfasst die Kampagne Out-of-Home und TV-Werbung sowie weihnachtliche Promotions am PoS.

Disney

Wie zu erwarten, wird es im Weihnachtsspot von Disney emotional. Ähnlich wie bei Coca Cola steht hier die Familie im Fokus. Zudem soll der Werbespot einem guten Zweck dienen: Disney feiert in diesem Jahr das 40. Jubiläum seiner Partnerschaft mit der internationalen Organisation "Make-A-Wish". Die Einrichtung erfüllt Herzenswünsche von Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten.

Coop

Coop bringt das Schneemonster Nevi auf die Bühne. Nevi hat eine wichtige Aufgabe: Den Menschen zu Weihnachten Schnee zu schenken. Das klappt aber nur, wenn Schneemonster richtig glücklich sind. Das kriegen zwei Kinder mit den richtigen Geschenken hin. Untermalt wird die bewegende Geschichte vom Soundtrack «By your Side», gesungen vom 26-jährigen Argyle Singh. Die Kampagne mit eigenem Hörbuch, Plakaten, etc., wurde von TBWA\Zürich entwickelt.

Metro AG

Die Metro AG appelliert an uns die Gastronie in diesem Jahr zu unterstützen und schaut auf das Corona-Jahr zurück mit all seinen Tücken von Homeoffice bis Lockdown. Mit der Kampagne „Gönnt Eurer Küche eine Pause“ richtet sich das Unternehmen an alle Menschen mit dem Appell, an den Festtagen das Lieblingsmenü bei einem lokalen Gastronomen oder Restaurant zu bestellen. Mit dieser Aktion will METRO seine Millionen Restaurant-, Hotel- und Catering-Kunden in aller Welt unterstützen. Die Kampagne wird in bis zu 18 Ländern über verschiedene Media-Kanäle, wie Internet, Social Media oder TV ausgestrahlt.

Milka

Milka führt seine erfolgreiche Weihnachtskampagne fort und ruft in diesem besonderen Jahr erneut dazu auf, den persönlichen Helden etwas zurückgeben. Neben dem eigens produzierten Werbeclip gibt es auch unter dem Hashtag #MilkaWeihnachten einen Aufruf, eine zarte Botschaft für den eigenen persönlichen Helden auf Instagram zu teilen. Dabei erhält Milka auch prominenten Support von Palina Rojinski. An der Konzeption und Umsetzung der diesjährigen Weihnachtskampagne sind eine Vielzahl an Agenturen beteiligt, im Lead für den TVC 2019 war Wieden+Kennedy Amsterdam. Die Kreation und Umsetzung der Aktivierung in Deutschland liegen bei Scholz & Friends, die PR und Influencer Relations bei fischerAppelt.

Otto

Im Mittelpunkt der Kampagne von Otto stehen viele kleine datengetriebene Stories, die sich immer um Neukunden drehen. Um diese anzusprechen, setzt das Hamburger E-Commerce-Unternehmen auf eine integrierte Kampagnenplanung mit Programmatic Digital Out of Home, einem eigenen Weihnachtssong von Vivie Ann und einer großen Influencer-Kampagne. Die Kampagne ist in Zusammenarbeit mit Freunde des Hauses entstanden.

Peloton

Die Peloton Kampagne legt auch den Fokus auf die Famile. "Das Fitnessstudio wird nach Hause gebracht und steht der ganzen Famile zur Verfügung", ist die einfache und schöne Aussage der Kampage. Extra für den Spot hat Peloton mit Universal Music zusammengearbeitet und die Musiker Duckwrth und Crown Lands dafür gewonnen, den klassischen Song "Feeling Good" von Nina Simone neu zu interpretieren.

PENNY

„Stell dir vor, das würde jeder machen. Dann ist Weihnachten für alle.“ Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne sprechen sich PENNY und Leadagentur Serviceplan Campaign zum Fest der Liebe für mehr Nächstenliebe und Gemeinschaft aus. Neben dem animierten Film, für den der Bob Marley-Hit „Three Little Birds“ neu interpretiert wurde, trägt PENNY mit einer Sammelaktion für die Obdachlosen-Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes zu einem besseren Miteinander bei.

SodaStream

SodaStream hat sich für die Weihnachtskampagne dieses Jahr Snoop Dog und vermittelt zu Weihnachten auch ein Bewusstsein für die Umwelt. Der renommierte Regisseur Jake Szymanski führte bei dem Video Regie.

Welche Kampagnen gefällt Dir am besten oder fehlt noch in dieser Sammlung? Da dieser Artikel bis Weihnachten noch laufend ergänzt wird, schicke mir gern eine Mail an jakob.cuber@meltwater.com.

Dieser Artikel wurde orginal am 16.11.2020 veröffentlicht um am 21.11.2020 ergänzt.