Social Sidekick Januar 2021

Monatlich analysieren wir kurz was die letzten 30 Tage passiert ist und wollen euch einen Ausblick in den nächsten Monat geben. Hier findet ihr alle wichtigen Ereignisse, Aktionstage und Hashtags welche ihr in eurem Content Plan verwenden könnt. Damit wollen wir euch helfen, die richtigen Inhalte für eure Community und eure Social Media Kanäle zu generieren, denn Newsjacking und Content Curation sind ein wichtiger Baustein im Content Marketing.

Die gesammelten Highlights aus diesem Blog helfen euch, mit den richtigen Hashtags mehr Reichweite zu generieren und damit neue Zielgruppen zu erschließen und eure Social Media Posts vorzuplanen. Mit einem Publishing Tool wird das Bespielen eurer Socials noch einfacher! Denn eine solche Software ermöglicht es euch, alle eure sozialen Kanäle über eine einzige Plattform zu verwalten.

Passend zu 2021 haben wir uns angeschaut, was auf Twitter vom neuen Jahr erwartet wird und welche Emojis am meisten mit #2021 benutzt wurden im Dezember 2020. Twitter stellt Zahlen nicht als Hashtags da, so ist also #2021 nicht anklickbar bei Twitter, aber man kann es über die Twitter Suche finden oder mit einer Social Listening Lösung analysieren.

Interessant ist zu sehen, welche Emojis in Verbindung mit 2021 benutzt wurden. Es überwiegen die positiven Symbole.

Übrigens kam einer der populärsten Tweets in Deutschland von der tagesschau und zeigte uns eins der ersten Feuerwerke live aus Australien.

Welche Ereignisse kann ich im Content Plan im Januar nutzen?