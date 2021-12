Social Media Sidekick: Alle wichtigen Updates monatlich neu

Monatlich analysieren wir den vergangenen Monat und zeigen euch, was im nächsten wichtig wird. Damit wollen wir euch helfen, die richtigen Inhalte für eure Community und eure Social Media Kanäle zu generieren, denn Newsjacking und Content Curation sind ein wichtiger Baustein im Content Marketing. Schaut hier einfach regelmäßig vorbei, um nicht unsere monatlichen Analysen und Content Ideen zu verpassen.

Die gesammelten Highlights aus diesem Blog helfen euch, mit den richtigen Hashtags mehr Reichweite zu generieren und damit neue Zielgruppen zu erschließen, als Vorreiter auf die neuesten Trends mit aufzuspringen und eure Social Media Posts vorzuplanen. Mit einem Publishing Tool wird das Bespielen eurer Socials noch einfacher! Denn eine solche Software ermöglicht es euch, alle eure sozialen Kanäle über eine einzige Plattform zu verwalten.

Inhalt

Was sind die Highlights im Dezember?

Was sind die Highlights im November?

Was sind die Highlights im Oktober?

Was sind die Highlight im September?

Worüber wurde im Juli gesprochen?

Was sind die Highlights im August?

Worüber wurde im Juni gesprochen?

Was sind die Highlights im Juli?

Was sind die Highlights im Dezember?

KW 49: 01.12.2020 - 06.12.2020

01. Dezember - Weltaidstag

02. Dezember - Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei

03. Dezember - Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

04. Dezember - Tag der Kekse

05. Dezember - Tag der Sachertorte

05. Dezember - Tag des Ninja

05. Dezember - Internationaler Tag des Ehreamtes

KW 50: 07.12.2020 - 13.12.2020

09. Dezember - Tag des Chorgesangs

09. Dezember - Welttechnotag

09. Dezember - Welt-Anti-Korruptions-Tag

10. Dezember - Tag der Menschenrechte

10. Dezember - Tag der Tierrechte

10. Dezember - Tag der Überreichung der Nobelpreise

11. Dezember - Welttag der Berge

12. Dezember - Tag des Weihnachtssterns

KW 51: 14.12.2020 - 20.12.2020

14. Dezember - Tag der Affen

16. Dezember - Tag des mit Schokolade überzogenen Essens

17. Dezember - Tag des Ahornsirups

18. Dezember - ack-Kekse-Tag

20. Dezember - Sangria-Tag

KW 52: 21.12.2020 - 27.12.2020

21. Dezember - Tag des Kreuzworträtsels

21. Dezember - Tag der Taschenlampe

21. Dezember - Kurzfilmtag

KW 53: 28.12.2020 - 03.01.2021

31. Dezember- Silvester, Frohes Neues euch allen :-)

Worüber wurde im Oktober gesprochen?

Halloween 2020

Auch wenn Halloween dieses Jahr anders verlaufen ist als normalerweise, gab es doch viel Buzz bei Social Media. Wir haben uns mal die beliebtesten Emojis in Deutschland zu Halloween angesehen. Der Kürbiskopf ist hier klar der Gewinner.

Was sind die Highlights im November?

KW 45: 02.11.2020 - 08.11.2020

6. November - Tag des Nachos

8. November - Internationaler Tag der Putzfrau

8. November - Weltschenktag

KW 46: 09.11.2020 - 15.11.2020

10. November - Sesamstraßentag

10. November - Welttag der Wissenschaft

12. November - Tag der schlechten Wortspiele

12. November - Welttag der Waisenkinder

13. November - Weltnettigkeitstag

14. November - Weltdiabetestag

KW 47: 16.11.2020 - 22.11.2020

16. November - Internationaler Tag für Toleranz

16. November - Vorlesetag

17. November - Unfriend Day

17. November - Weltstudententag

19. November - Tag der Unternehmerinnen

KW 48: 23.11.2020 - 29.11.2020

23. November - Fibonacci-Tag

25. November - Tag des Hutes

26. November - Tag der Zeitschriften

26. November - Thanksgiving

27. November - Black Friday

29. November - Tag der elektronischen Grußkarte

29. November - Erster Advent

Was sind die Highlights im Oktober?

KW 39: 28.09.2020 - 04.10.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 39 //

1. Oktober - Weltmusiktag

1. Oktober - Weltvegetariertag

3. Oktober - Tag der deutschen Einheit

// Wichtige Geburtstage KW 39 //

2. Oktober - Mahatma Gandhi

4. Oktober - Christoph Waltz

KW 40: 05.10.2020 - 11.10.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 40 //

5. Oktober - Weltlehrertag

5. Oktober - Tag des Lächelns

10. Oktober - Internationaler Tag der seelischen Gesundheit

10. Oktober - Welthundetag

// Wichtige Geburtstage KW 40 //

7. Oktober - Niels Bohr

9. Oktober - John Lennon

KW 41: 12.10.2020 - 18.10.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 41 //

13. Oktober - Tag der Katastrophenvorbeugung

15. Oktober - Räum-deinen-Desktop-auf-Tag

// Wichtige Geburtstage KW 41 //

13. Oktober - Rudolf Virchow

14. Oktober - Roger Moore

18. Oktober - Heinrich von Kleist

KW 42: 19.10.2020 - 25.10.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 42 //

20. Oktober - Weltstatistiktag

24. Oktober - Tag der Bibliotheken

24. Oktober - Tag der Vereinten Nationen

// Wichtige Geburtstage KW 42 //

21. Oktober - Alfred Nobel

25. Oktober - Pablo Picasso

KW 43: 26.10.2020 - 01.11.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 43 //

31. Oktober - Weltspartag

31. Oktober - Halloween

// Wichtige Geburtstage KW 43 //

28. Oktober - Julia Roberts

28. Oktober - Bill Gates

Was sind die Highlights im September?

KW 36: 01.09.2020 - 06.09.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 36 //

3. September - Skyscraper Day

// Wichtige Geburtstage KW 36//

3. September - Ferdinand Porsche

5. September - Caspar David Friedrich

KW 37: 07.09.2020 - 13.09.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 37 //

8. September - Weltbildungstag

// Wichtige Geburtstage KW 37 //

10. September - Karl Lagerfeld

11. September - Carl Zeiss

13. September - Clara Schumann

KW 38: 14.09.2020 - 20.09.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 38 //

14. September - Tag der Tropenwälder

15. September - Internationaler Tag der Demokratie

17. & 18. September - Kommunikationskongress

20. September - Deutscher Weltkindertag

// Wichtige Geburtstage KW 38 //

14. September - Alexander von Humboldt

18. September - Greta Garbo

KW 39: 21.09.2020 - 27.09.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 39 //

21. September - Hobbittag

23. & 24. September - DMEXCO

25. September - Tag der Zahngesundheit

27. September - Welttourismustag

// Wichtige Geburtstage KW 39 //

23. September - Romy Schneider

25. September - Michael Douglas

Worüber wurde im Juli gesprochen?

Neues Album von Taylor Swift

Am 23. Juli hat Taylor Swift ihr neues Album "Folkore" angekündigt und am nächsten Tag veröffentlicht. Es war eine Überraschung. Alle 16 Songs hat sie während der Isolation geschrieben und aufgenommen.

Anzahl an Erwähnungen

Die Resonanz auf Twitter war entsprechend groß. Am ersten Tag gab es dazu alleine knapp 300 Millionen Tweets.

Reaktionen auf das Album

Die Emojis sind durchaus gemischt. Die Menschen sind gerührt und freuen sich auf das Album. Viele Herzen überwiegen dabei bei den Top Emojis auf Twitter wie auch bei den anderen Netzwerken.

World Emoji Day

Am 17. Juli fand der World Emoji Day statt. Wir haben uns mal angesehen, welche Emojis beim World Emoji Day am meisten getwittert wurden. Auch hier überwigen die Herzen, aber auch Obst und Früchte sind die unter den beliebtesten Emojis an diesem Tag.

Was sind die Highlights im August?

Schauen wir uns jetzt die kommenden Highlights im August an, auf die ihr euch fokussieren könnt.

KW 32: 03.08.2020 - 09.08.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 32 //

3. August - Reinige-deine-Böden-Tag

7. August - Internationaler Tag des Bieres

8. August - Weltkatzentag

9. August - Ehrentag der Kunst

// Wichtige Geburtstage KW 32//

3. August - Martin Sheen

4. August - Barack Obama

5. August - Neill Armstrong

6. August - Andy Warhol

6. August - Alexander Fleming

8. August - Roger Federer

// Wichtige Ereignisse KW 32 //

5. August 1858 - Das erste Überseekabel zwischen England und Amerika wird fertiggestellt.

5. August 1962 - Marilyn Monroe wir tot aufgefunden

8. August 1963 - Der "Postraub des Jahrhunderts" findet in England statt

9. August 1173 - Der "Schiefe Turm" von Pisa wird gebaut

9. August 1619 - Die erste gesetzgebende Versammlung der USA findet statt

KW 33: 10.08.2020 - 16.08.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 33 //

10. August - Welt-Löwen-Tag

12. August - Welttag des Elefanten

13. August - Internationaler Linkshändertag

14. August - Internationaler Tag des Rosé

15. August - Internationaler Geocaching-Tag

// Wichtige Geburtstage KW 33 //

12. August Erwin Schrödinger

13. August Alfred Hitchcock

16. August - Madonna

// Wichtige Ereignisse KW 33 //

10. August 1793 - Der Louvre wird als Museum eröffnet

12. August 1939 - Einer der ersten amerikanischen Farbfilme "The Wizard of Oz" wird uraufgeführt

14. August 1901 - Der deutsch-amerikanische Flugpionier Gustave Whitehead unternimmt den ersten Motorflug der Geschichte

15. August 1248 - Grundsteinlegung des Kölner Doms

15. August 1969 - Das Woodstock-Festival findet statt

15. August 1995 - Microsoft 95 kommt auf den Markt

KW 34: 17.08.2020 - 23.08.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 34 //

18. August - Tag des hochgekrempelten Hosenbeins

19. August - Welt-Foto-Tag

19. August - Internationaler Tag des Orang-Utans

23. August - Welttag des Helikopters

// Wichtige Geburtstage KW 34 //

17. August - Robert De Niro

19. August - Orville Wright

// Wichtige Ereignisse KW 34 //

18. August 1947 - Dier erste "Hannover-Messe" findet statt

18. August 1950 - Die erste Antibaybpille "Enovid" kommt auf den Markt

19. August 1848 - Durch Berichte über Goldfunde im New Yorker Hearld wird der "California Gold Rush" ausgelöst

20. August 1980 - Reinhold Messner gelingt als erstem Menschen die Alleinbegehung des Mount Everest

21. August 1911 - Die Mona Lisa wird aus dem Louvre gestohlen. Das Bild taucht erst 1913 wieder auf.

22. August 1950 - Das Technische Hilfswerk (THW) wir gegründet

KW 35: 24.08.2020 - 30.08.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 35 //

24. August - Tag der seltsamen Musik

25. August - Tag des Konservendose

27. August - Internationaler Schere-Stein-Papier-Tag

30. August - Frankenstein-Tag

// Wichtige Geburtstage KW 35 //

25. August - Sean Connery

25. August - Mutter Teresa

28 August - Johan Wolfgang von Goethe

29. August - Michael Jackson

// Wichtige Ereignisse KW 35 //

24. August 1963 - Die Erstaustragung der Fußball-Bundesliga findet statt. Erster Bundesliga Meister wird der 1. FC Köln

25. August 1960 - Das Farbfernsehen startet in Deutschland. Die Sendung "Der goldene Schuss" ist die erste in Farbe gezeigte TV-Sendung des deutschen Fernsehens

28. August 1956 - Die erste Ausgabe der "Bravo" erscheint

27. August 1955 - Das Guiness Buch der Rekorde wird erstmals veröffentlicht

30. August - 1901 - Der britische Ingeniur Hubert Cecil Booth meldet den Staubsauger als Patent an

KW 36: 31.08.2020

// Wichtige Geburtstage KW 36 //

31. August - Richard Gere

// Wichtige Ereignisse KW 36 //

31. August 1928 - "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht wird uraufgeführt

Worüber wurde im Juni gesprochen?

Starten wir uns erstmal mit einer Analyse der vergangenen Geschehnisse aus dem Juni an, bevor wir mit den kommenden Highlights im Juli weitermachen.

#ps5

Die neue Playstation 5 wurde von Sony vorgestellt und die gesamte Gaming Szene fieberte mit. Wir haben uns den Abend vom 11. zum 12. Juni mal genauer angesehen.

Social Media Resonanz #ps5

Auf Twitter gab es am 11. und 12. Juni 12.907 deutschsprachige Tweets mit dem Hashtag #ps5. Die meisten Tweets waren dabei relativ neutral, die positiven und negativen hielten sich die Waage. Um die 5.000 betrug die Anzahl der Retweets. Hier hätte sich eine Newsjacking Kampagne gelohnt, vorausgesetzt man hat die richtige Zielgruppe.

Weltweit war die Social Media Resonanz auf Twitter mit 2,33 Millionen Tweets mit Abstand am höchsten. Weit abgeschlagen folgt Facebook und beinah nicht mehr nennenswert sind die Aktivitäten auf Reddit und Instagram. Der Channel der Wahl für eine Newsjacking Kampagne wäre also definitiv Twitter gewesen.

Top Emojis #ps5 im Vergleich

Bei den Top Emojis, die in Bezug auf #ps5 verwendet wurden, wird schnell klar, dass die meisten hier besonders aufgeregt waren. Auch der Smiley mit den Herzaugen wurde oft genutzt - der Launch kam also gut bei der Gaming Community an.

Schaut man sich den Vergleich der Emojis nochmal genauer und auf weltweiter Ebene an, überwiegt der "Love" Smiley ebenfalls stark.

1. FC Kaiserslautern

Der mehrmalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern hat am 15. Juni 2020 einen Insolvenzantrag gestellt. 3.462 deutschsprachige Tweets gab es dazu im Zeitraum vom 10. bis zum 16. Juni. Klar, dass die Fans da einiges zu zu sagen haben.

Twitter Mentions zur Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern

Analysiert man die Begriffe "1. FC Kaiserslautern" und "Insolvenz" in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Kombination, sieht man, dass die Anzahl an Social Mentions am 14. Juni ihren Peak erreicht haben.

Top Emojis zur Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern

Schaut man sich die Top Emojis an, sieht man das nicht die traurigen Gesichter dominieren sondern Fans die immer noch an die Stärke des Vereins glauben. Das äußert sich auch in einigen der Top Hashtags wie #1 , #unzerstörbar oder #sanierung.

Positive und negative Keywords zur Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern

Die Fans haben noch Hoffnung: Es tauchen positive Keywords wie "großartiger Verein" und "bessere Zeiten" in den Erwähnungen auf. Dennoch überwiegen die negativen Gedanken mit Begriffen wie "letzte Chance", "wirklich Insolvenz" auf.

Corona-Warn-App

Sicherlich an keinem vorbeigegangen ist der Launch der Corona-Warn-App am 16.06.2020. Es gab natürlich viele Diskussionen darum - auch in den sozialen Medien. Diese wollen wir uns hier genauer anschauen.

Aktivitäten auf Social Media zur Corona-Warn-App

Hier sieht man, dass auf Twitter mit Abstand am meisten diskutiert wurde, wenn man sich die deutschen Posts zu den Begriffen "Corona" und "App" in Kombination anschaut. Danach folgen Facebook und Reddit als Diskussionsplattformen.

Top Keywords zur Corona-Warn-App

Hier sieht man einen Mix aus positiven und negativen Begriffen, die in Bezug auf die Corona-Warn-App verwendet wurden: "Überwachung", "Lobbyismus", "Deutsche Angst", "Impfzwang" und "Pflegenotstand" weisen auf die Sorgen der User hin. Dahingegen sind auch Begriffe wie "weitere Eindämmung", "starker Start", "Klimawandel" und "wichtiger Beitrag" in positiven Kontexten verwendet worden.

Top Emojis zur Corona-Warn-App

Tatsächlich malen auch die am häufigsten genutzten Emojis im emotionalen Vergleich ein deutliches Bild: Die meisten Bürger scheinen verärgert - ob über die App oder die allgemeine Situation. Danach folgen Posts, die sich über die Entwicklung positiv äußern - in Form von lächelnden Smileys oder Herzen. Natürlich schwingt auch immer etwas Traurigkeit mit.

Was sind die Highlights im Juli?

Schauen wir uns jetzt die kommenden Highlights im Juli an, auf die ihr euch fokussieren könnt.

KW 27: 01.07.2020 - 05.07.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 27 //

1. Juli:

Witze-Tag

July Morning

Nationalfeiertag Kanadas

Tag der kreativen Eissorten

2. Juli:

Habe-ich-vergessen-Tag

Tag des UFOs

3. Juli:

Bleib-aus-der-Sonne-Tag

Ehrentage der Klimaanlage

Schmeichle-Deinem-Spiegelbild-Tag

Tag des Ungehorsams

4. Juli:

Brate-Eier-auf-dem-Gehweg-Tag

Independence Day

Genossenschaftstag

Nationaltag der Country-Musik

5. Juli:

Bastel-eine-Vogelscheuche-Tag

Tag der Jugend in Singapur

Tag der Workaholics

// Wichtige Geburtstage //

1. Juli:

Estee Lauder (1906)

Diana Princess of Wales(1961)

Pamela Anderson (1967)

2. Juli:

Hermann Hesse (1877)

Ashley Tisdale (1985)

Lindsay Lohan (1986)

3. Juli:

Franz Kafka (1883)

Tom Cruise (1962)

Julian Assange (1971)

Sebastian Vettel (1987)

4. Juli:

George Everest (1790)

Horst Seehofer (1949)

// Politische & geschichtliche Geschehnisse KW 27 //

1. Juli:

1990: Die D-Mark wird eingeführt

2006: Tschechien führt die registrierte Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare ein

3. Juli:

2003: In Ägypten wird der Staatspräsident Mohammed Mursi vom Militär entmachtet

2013: Die US-Regierung setzt eine Belohnung in Höhe von 25 Millionen Dollar für Hinweise, die zur Gefangennahme des gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein führen, aus

4. Juli:

1946: Die Philippinen werden unabhängig von den USA

5. Juli:

1962: Algerien erklärt seine Unabhängigkeit von Frankreich

// Neues aus der Wirtschaft KW 27 //

1. Juli:

1835: Der C. Bertelsmann Verlag wird gegründet

1992: T-Mobile Deutschland startet als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen

3. Juli:

1884: Der erste Aktienindex der USA wird veröffentlicht

1935: Der VW Käfer wird der Öffentlichkeit vorgestellt

5. Juli:

1841: Thomas Cook organisiert die erste Reise nach England

// Technische & wissenschaftliche Neuheiten KW 27 //

1. Juli:

1979: Sony bringt den ersten Walkman auf den Markt

1980: Der Videotext wird in Deutschland eingeführt

1992: Das Mobilfunk-D-Netz geht in Deutschland in Betrieb

4. Juli:

1913: Fritz Klatte erhält das Patent für PVC

5. Juli:

1996: Das erste geklonte Säugetier, Schaf Dolly, wird in Schottland geboren

// Gesellschaftliche & kulturelle Meilensteine KW 27 //

1. Juli 2006: Tschechien führt die registrierte Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare ein

Tschechien führt die registrierte Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare ein 3. Juli 1897: Das Riesenrad im Prater Wien beginnt seinen Fahrbetrieb

Das Riesenrad im Prater Wien beginnt seinen Fahrbetrieb 4. Juli 2004: Der Grundstein für das One World Trade Center wird gelegt

Der Grundstein für das One World Trade Center wird gelegt 5. Juli 1954: Elvis Presley nimmt seinen ersten Song auf und beginnt damit seine Karriere

// Meilensteine aus dem Sport KW 27 //

2. Juli 1989: Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen wird erstmals Europameister

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen wird erstmals Europameister 2. Juli 2005: Im längsten Wimbledon-Finale aller Zeiten siegt Venus Williams über Lindsay Davenport

KW 28: 06.07.2020 - 12.07.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 28 //

6. Juli:

Tag des Kusses

Nationaler Brathähnchen-Tag

Tag der Staatsgründung in Litauen

7. Juli:

Globaler Tag der Vergebung

Iwan-Kupala-Tag

Nationaler Strawberry-Sundae-Tag

Tag der Schokolade

8. Juli:

Sei-noch-mal-ein-Kind-Tag

Tag der Milchschokolade mit Mandeln

Tag der Videospiele

9. Juli:

Nationaltag des Zuckerplätzchens

Tag des Rock 'n' Roll

10. Juli:

Ehrentag der Kuh

Tag der Piña Colada

Teddybär-Picknick-Tag

11. Juli:

Muntere-die-Einsamen-auf-Tag

Weltbevölkerungstag

12. Juli:

Tag der Einfachheit

Tag des Pekannusskuchens

// Wichtige Geburtstage KW 28 //

6. Juli:

George W. Bush (1946)

Sylvester Stallone (1946)

Roger Cicero (1970)

50 Cent (1975)

8. Juli:

Käthe Kollwitz (1867)

Hugo Boss (1885)

9. Juli:

Tom Hanks (1956)

Courtney Love (1964)

10. Juli:

Mario Gómez (1985)

// Politische & geschichtliche Geschehnisse KW 28 //

7. Juli 1956: Das Wehrpflichtgesetz wird durch den Deutschen Bundestag verabschiedet

Das Wehrpflichtgesetz wird durch den Deutschen Bundestag verabschiedet 8. Juli 1997: Polen, Ungarn und Tschechien werden als erste Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes zur Mitgliedschaft in der NATO eingeladen

Polen, Ungarn und Tschechien werden als erste Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes zur Mitgliedschaft in der NATO eingeladen 9. Juli 2011: Der Südsudan wird unabhängig

Der Südsudan wird unabhängig 10. Juli 1973: Die Bahamas werden von Großbritannien unabhängig

Die Bahamas werden von Großbritannien unabhängig 12. Juli 2001: In Afghanistan wird die Nutzung des Internets verboten

// Technische & wissenschaftliche Neuheiten KW 28 //

6. Juli 1885: Der Impfstoff gegen Tollwut wird erstmals erfolgreich getestet

Der Impfstoff gegen Tollwut wird erstmals erfolgreich getestet 8. Juli 1995: Die Spielkonsole Sega Saturn wird in Europa veröffentlicht

Die Spielkonsole Sega Saturn wird in Europa veröffentlicht 9. Juli 1979: Die Raumsonde Voyager 2 fliegt am Jupiter vorbei und liefert viele Fotos

Die Raumsonde Voyager 2 fliegt am Jupiter vorbei und liefert viele Fotos 10. Juli 1962: Der erste Kommunikationssatellit Telestar wird ins All geschossen

Der erste Kommunikationssatellit Telestar wird ins All geschossen 11. Juli 1848: In London wird der Waterloo Bahnhof eröffnet

// Neues aus der Wirtschaft KW 28 //

6. Juli 1785: Der US-Dollar wird als Geld für die Vereinigten Staaten gewählt

Der US-Dollar wird als Geld für die Vereinigten Staaten gewählt 8. Juli 1889: Die Erstausgabe des Wall Street Journal wird veröffentlicht (1889)

// Gesellschaftliche & kulturelle Meilensteine KW 28 //

7. Juli:

In Berlin wird das erste deutsche Frauenhaus eröffnet (1976)

Konrad Dudens Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache erscheint (1880)

In Rom erscheint die erste Geschichte über die Abenteuer des Pinocchio (1881)

8. Juli:

In Großbritannien wird der vierte Harry Potter Band “Harry Potter und der Feuerkelch” veröffentlicht (2000)

10. Juli:

Die Beatles veröffentlichen das Album A Hard Day’s Night (1964)

11. Juli:

Die Weltbevölkerung überschreitet die 5 Milliarden Marke (1987)

12. Juli:

Pablo Picasso stellt sein Bild Guernica auf der Pariser Weltausstellung zum ersten Mal vor (1937)

Die Rolling Stones haben ihren ersten Auftritt in einem Club in London. Es ist das offizielle Datum der Gründung (1962)

Die 9. Love Parade findet statt (1997)

// Meilensteine aus dem Sport KW 28 //

6. Juli 1986: Boris Becker gewinnt zum zweiten Mal Wimbledon

KW 29: 13.07.2020 - 19.07.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 29 //

13. Juli:

Ehrentag der Barbershop-Musik

Sei-stolz-ein-Geek-zu-sein-Tag

14. Juli:

Fête nationale - Nationalfeiertag in Frankreich

15. Juli:

Welttag für den Kompetenzerwerb junger Menschen

16. Juli:

15:30 - 17:00 Uhr: Meltwater Online Masterclass zum Thema Competitive Intelligence im Online-Marketing → kostenlos anmelden

Tag der frittierten Maisplätzchen

Tag des frischen Spinats

Welttag der Schlange

17. Juli:

Tag der Gerechtigkeit

World Emoji Day

18. Juli:

Nelson-Mandela-Tag

Nationaler Tag des Kaviars

19. Juli:

Nationaler Eiscreme-Tag

Nationaler Tag des Himbeerkuchens

// Wichtige Geburtstage KW 29 //

13. Juli:

Harrison Ford (1942)

14. Juli:

Geoffrey Wilkinson (1921)

Milow (1981)

15. Juli:

Rembrandt van Rijn (1606)

Achim Mentzel (1946)

Jörg Kachelmann (1958)

Brigitte Nielsen (1963)

Diane Kruger (1976)

16. Juli:

Rodolphe Lindt (1855)

Sahra Wagenknecht (1969)

17. Juli:

David Hasselhoff (1952)

Angela Merkel (1954)

18. Juli:

Nelson Mandela (1918)

Vin Diesel (1967)

19. Juli:

Samuel Colt (1814)

Vitali Klitschko (1971)

Kevin Großkreutz (1988)

// Politische & geschichtliche Geschehnisse KW 29 //

13. Juli:

2016: Theresa May wir neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs

15. Juli:

2016: In der Türkei versucht das Militär einen erfolglosen Putsch gegen die Regierung und den Staatspräsidenten Erdogan. 249 Menschen kommen dabei ums Leben und über 2000 werden verletzt

16. Juli:

1979: Ahmad Hasan al-Bakr tritt als Staatschef des Iraks zurück und ernennt Saddam Hussein als seinen Nachfolger

1982: Das Asylverfahrensgesetz der BRD tritt in Kraft

17. Juli:

1987: In der DDR wird die Todesstrafe abgeschafft

// Technische & wissenschaftliche Neuheiten KW 29 //

16. Juli 1935: Die erste Parkuhr wird in Oklahoma aufgestellt

Die erste Parkuhr wird in Oklahoma aufgestellt 14. Juli 2015: Die Raumsonde New Horizons passiert den Planeten Pluto

// Neues aus der Wirtschaft KW 29 //

15. Juli 1869: Ein Chemiker erhält das Patent für Margarine

Ein Chemiker erhält das Patent für Margarine 16. Juli 1909: Die Audi Automobilwerke GmbH, als Vorgänger der Audi AG, wird gegründet

Die Audi Automobilwerke GmbH, als Vorgänger der Audi AG, wird gegründet 17. Juli 1955: Im kalifornischen Anaheim öffnet Disneyland seine Türen

Im kalifornischen Anaheim öffnet Disneyland seine Türen 18. Juli 1968: Das Unternehmen Intel Corporation wird gegründet

// Gesellschaftliche & kulturelle Meilensteine KW 29 //

13. Juli:

1957: In Göttingen wird das Max-Planck-Institut für Geschichte eröffnet

15. Juli:

1997: Gianni Versace wird von einem gesuchten Serienmörder erschossen

16. Juli:

1841: In Meißen wird die erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland gegründet

1968: Der Beatles-Film Yellow Submarine feiert in London Premiere

19. Juli:

1900: Die Metro in Paris wird eingeweiht

1988: Das Bruce Springsteen Konzert ist das größte in der Geschichte der DDR

// Meilensteine aus dem Sport KW 29 //

18. Juli 1995: Fabio Casartelli verunglückt tödlich bei einem Sturz auf einer Abfahrt in den Pyrenäen, während der 15. Tour de France

Fabio Casartelli verunglückt tödlich bei einem Sturz auf einer Abfahrt in den Pyrenäen, während der 15. Tour de France 19. Juli 1903: Die erste Tour de France geht in Paris zu Ende

KW 30: 20.07.2020 - 26.07.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 30 //

20. Juli:

Marine-Tag in Japan

Tag des hässlichen LKW

Weltraumforschungstag

21. Juli:

Nationaler Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige

Nationaltag des Junk Foods

22. Juli:

Pi-Annäherungstag

Tag der Hängematte

23. Juli:

Nationaler Tag des Hot Dogs

Sternzeichen Löwe

Vanilleeis-Tag

24. Juli:

Amelia Earhart Tag

Tag der virtuellen Liebe

25. Juli:

Berlin Pride - Christopher Street Day (keine persönliche Teilnahme zugelassen)

Nadel-Einfädelungstag

26. Juli:

Alles-oder-Nichts-Tag

Onkel-und-Tante-Tag

// Wichtige Geburtstage KW 30 //

20. Juli:

George Mendel (1822)

Gisele Bündchen (1980)

21. Juli:

Ernest Hemingway (1899)

Robin Williams (1951)

22. Juli:

Franka Potente (1974)

Otto Waalkes (1948)

Willem Dafoe (1955)

George Prince of Cambridge (2013)

23. Juli:

Daniel Radcliff (1989)

24. Juli:

Carmen Nebel (1956)

Jennifer Lopez (1969)

26. Juli:

Mick Jagger (1943)

Kevin Spacey (1959)

Sandra Bullock (1964)

Tanja Szewczenko (1977)

// Politische & geschichtliche Geschehnisse KW 30 //

20. Juli:

1975: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland wird gegründet

21. Juli:

2005: Horst Köhler löst den Deutschen Bundestag auf und setzt Neuwahlen an

2016: Nach dem gescheiterten Putschversuch wird in der Türkei der Notstand ausgerufen

24. Juli:

1911: In den peruanischen Anden entdeckt eine Expedition die Ruinenstadt Machu Picchu aus der Inkazeit

26. Juli:

1994: Hessen löst als erstes Bundesland den Ozonalarm aus

// Technische & wissenschaftliche Neuheiten KW 30 //

22. Juli 2009: Über indien und China ereignet sich die längste Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts

Über indien und China ereignet sich die längste Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts 24. Juli 1969: Apollo 11 landet im Pazifischen Ozean

// Neues aus der Wirtschaft KW 30 //

25. Juli 1917: Nikon Corporation wird gegründet

26. Juli 1957: Die Deutsche Bundesbank wird eingerichtet

// Gesellschaftliche & kulturelle Meilensteine KW 30 //

20. Juli:

1940: Die Musikfachzeitschrift Billboard gibt die ersten Top Ten in den USA bekannt

21. Juli:

1969: Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond

2007: Der siebte und damit letzte Harry Potter Band erscheint

23. Juli:

1960: Der Nationalpark Gorongosa wird eröffnet. Er ist der erste Nationalpark Mosambiks

24. Juli:

1847: Mitglieder der Glaubensgemeinschaft der Mormonen errichten die Stadt Salt Lake City

// Meilensteine aus dem Sport KW 30 //

20. Juli 1936: In Griechenland startet der erste Olympische Fackellauf

In Griechenland startet der erste Olympische Fackellauf 25. Juli 1999: Lance Armstrong gewinnt seine erste Tour de France

KW 31: 27.07.2020 - 31.07.2020

// Anstehende Aktionstage & Events KW 31 //

27. Juli:

Geh-mit-deiner-Hose-spazieren-Tag

Tag der Schlafmütze

28. Juli:

Nationaler Tag der Vollmilchschokolade

Welt-Hepatitis-Tag

29. Juli:

Tag des Tigers

Nationaler Tag der Lasagne

30. Juli:

Tag der Freundschaft

Nationaler Tag des Käsekuchens

Schwiegervatertag

Welttag gegen Menschenhandel

Zuspätkommtag

31. Juli:

Abgabetermin Steuererklärung

Tag der Erstbesteigung des K2

Tag des Mischlingshundes

Tag des Systemadministrators

// Wichtige Geburtstage KW 31 //

28. Juli:

Soulja Boy (1990)

29. Juli:

Benito Mussolini (1883)

Fernando Alonso (1981)

Ernst Reuter (1889)

30. Juli:

Henry Ford (1863)

Arnold Schwarzenegger (1947)

Jürgen Klinsmann (1964)

31. Juli:

Wesley Snipes (1962)

Fatboy Slim (1963)

Joanne K. Rowling (1965)

// Politische & geschichtliche Geschehnisse KW 31 //

28. Juli:

2000: Das Atomei in München wird abgeschaltet

2004: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beendet die Tätigkeiten in Afghanistan, nachdem fünf Mitarbeiter bei einem gezielten Anschlag ums Leben kamen

// Technische & wissenschaftliche Neuheiten KW 31 //

27. Juli:

2018: Die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts findet statt und gleichzeitig steht der Mars in Opposition, was nur alle 25.000 Jahre passiert.

29. Juli:

2015: Windows veröffentlicht das neue Betriebssystem Windows 10

30. Juli:

1971: David Scott und James Irwin landen mit Apollo 15 als vierte NASA-Mission auf dem Mond. Bei der Mission wird erstmals das Lunar Roving Vehicle eingesetzt.

31. Juli:

1919: Die Funkverbindung Berlin – New York wird eingeführt

// Neues aus der Wirtschaft KW 31 //

27. Juli:

1993: In Kuba wird aufgrund einer Wirtschaftskrise der US Dollar als Zahlungsmittel zugelassen

30. Juli:

1909: Der Kosmetikkonzern L´Oreal wird gegründet

2003: Der letzte VW Käfer rollt vom Band

// Gesellschaftliche & kulturelle Meilensteine KW 31 //

27. Juli:

1984: In den USA kommt der Musikfilm Purple Rain mit Prince in der Hauptrolle in die Kinos

28. Juli:

1951: Der Film Alice im Wunderland feiert Premiere

29. Juli:

1954: Der erste Teil der Romanreihe Herr der Ringe erscheint in London

1981: Prince Charles und Lady Diana Spencer werden in London getraut

// Meilensteine aus dem Sport KW 31 //