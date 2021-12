Du arbeitest im Social Media Marketing und möchtest wissen was hat sich in der Social Media Welt getan hat? Dann bist du hier genau richtig! Denn hier siehst du die Top 5 der neuesten Updates des Monats. Somit kannst du deine Social Media Strategien verbessern und innovative und kreative Ansätze für Influencer und digitales Marketing entwickeln.

Was erwartet mich?

Dazu schreibt das Unternehmen auf der Partner-Website: "Twitter Official Partners are a carefully selected group of companies offering outstanding products with a proven track record of success. Partnership is invitation-only, and all partners are periodically reviewed to ensure they continue delivering great experiences across all facets of their business. It’s not easy to get the Twitter Official Partner badge. When you see it, you’ll know you’re working with the best of the best."

Wir freuen uns sehr, dabei zu sein und auf weiterhin enge Zusammenarbeit.

Twitter Agency Playbook

Es ist wieder zurück - das neue und verbesserte Agency Playbook.

Wozu dient es? Es hilft dir, auf Twitter erfolgreich zu sein und gegenüber Konkurrenten herauszustechen. In den letzten Jahren hat sich viel verändert, einschließlich der Bedeutung und Popularität digitaler Werbung - und dieses Playbook ist hier, um dir bei der Bewältigung dieser Veränderungen zu helfen.

Die digitale Landschaft ändert sich immer noch und ist eine Herausforderung, insbesondere wenn du mehrere Social Media Kampagnen für mehrere Kunden verwaltest (schau dir dazu auch gerne unsere Agenturlösung an). Hier kommt dieses Playbook ins Spiel - und zwar um dir einen Orientierungskompass für alles zu geben, was mit Twitter zu tun hat. Dieses Hilfsmittel wurde von Marketern für Marketer erstellt – und für Account Manager, Content-Ersteller, Mediaplaner und dein gesamtes Kreativagentur-Team.

In dieser Ausgabe des Agency Playbook erfährst du alles, was du von Anfang bis Ende über das Twitter-Werbeerlebnis wissen musst.

Warum Launch und Connect die Superkräfte von Twitter sind

Was macht ein gutes Profil und einen guten Tweet mit datengestützten Statistiken aus jahrelanger Forschung aus?

So wählst du den richtigen Kampagnentyp für die Ziele deines gesamten Funnels aus

So findest du dein Publikum auf Twitter mit der neuen Targeting-Anleitung

So misst du die Leistung und den Erfolg von Kampagnen

So navigierst du im Twitter Ads Manager und in den wichtigsten Analyse-Dashboards

Funktionen für erweiterte Messstudien von Drittanbietern und API-/Entwicklerintegrationen

Und das ist nicht alles - es sind außerdem Fallstudien aus der Praxis, herunterladbaren Arbeitsblättern und Checklisten enthalten, mit denen du dich und deine Kunden auf Twitter zum Erfolg führst.

Workrooms ermöglicht Menschen, unabhängig von der physischen Entfernung im selben virtuellen Raum zusammenzuarbeiten. Es funktioniert sowohl in der virtuellen Realität als auch im Web und wurde entwickelt, um die Fähigkeit deines Teams zur Zusammenarbeit, Kommunikation und Verbindung aus der Ferne durch die Leistungsfähigkeit von VR zu verbessern – egal, ob du dich zum Brainstorming oder Whiteboarding einer Idee triffst, an einem Dokument arbeitest oder Updates von deinem Team hörst, knüpfe Kontakte oder führe einfach bessere Gespräche, die natürlicher sind.

Welche Funktionen gibt es?

Mixed-Reality-Erlebnis, bei dem du deinen physischen Schreibtisch und die kompatible Tastatur in den virtuellen Raum mitnehmen kannst, wo du sie auf dem virtuellen Besprechungstisch sehen kannst

Mithilfe von Avataren und einer räumlichem Audiowiedergabe soll es sich so anfühlen als ob man mit den Kollegen in einem Raum sitzt

Virtuelles Whiteboard um Dinge in Echtzeit skizzieren zu können

Ein Raum für jeden Anlass - Anpassungen für jeden Raum, der für unterschiedliche Zwecke wie eine Zusammenarbeit, Gespräche oder Präsentationen gedacht ist

Die Hände statt den Controller als primäre Eingabe benutzen, um ein natürlicheres und ausdrucksstärkeres sozialen Erlebnis zu haben

Besprechungsnotizen, Dateifreigabe, Kalenderintegration und Chat

Wie kann ich dieses Tool verwenden?

Wenn du die erste Person in deinem Unternehmen bist die Workrooms ausprobiert, kannst du dich auf workrooms.com anmelden, um ein neues Workrooms-Team zu erstellen. Wenn deine Kollegen Workrooms bereits verwenden, können sie dir eine E-Mail-Einladung senden, um ihrem bestehenden Workrooms-Team beizutreten.

Nachdem du ein Konto erstellt hast, kannst du Horizon Workrooms aus dem Oculus Store auf deinem Quest 2 herunterladen und installieren, dann den Anweisungen in der App folgen, um dein Headset mit deinem Konto zu koppeln und loszulegen.

Reddit & Microsoft

Es gibt noch mehr Möglichkeiten auf deine Lieblings-Subreddits zuzugreifen, denn Reddit ist jetzt im Microsoft Store verfügbar.

Uplifting news for your TL: There are even more ways to access your fav subreddits. Reddit is now available in the Microsoft Store! https://t.co/4fLrwZxXzz pic.twitter.com/f3g4Q8x3ZE — Reddit (@Reddit) August 30, 2021

Wusstest du, dass es neben Facebook, YouTube, Twitter und Instagram noch andere Social-Media-Plattformen gibt? Im Social Media Marketing konzentrieren wir uns normalerweise auf die vier wichtigsten Plattformen. Aber es gibt andere soziale Netzwerke wie Pinterest, Tumblr, Quora, Reddit und sogar LinkedIn, die deinen Umsatz steigern können, wenn du ihnen eine Chance gibst.

Reddit ist ein Online-Forum mit aggregierten Inhalten, Nachrichten und Konversationen. Als selbsternannte „Startseite des Internets“ ermöglicht Reddit den Nutzern das Posten von Texten, Links, Videos, Bildern oder Fragen. Es ist wie ein Mikrokosmos jedes anderen sozialen Netzwerks, das alle in einem Superforum zusammengepfercht ist.

Wenn du also nach einem neuen Marketingkanal suchen, ist Reddit mit Abstand eine der besten Optionen für dich. Die Plattform hostet Inhalte, die von einem riesigen Netzwerk von Benutzern veröffentlicht werden. Insgesamt zieht es jeden Monat fast 430 Millionen User an.

Der beste Teil? Diese Leute sind viel engagierter und interessierter an deine Nische als die durchschnittliche Person, die sich deine Facebook-Anzeige ansieht.

In unserem ultimativen Reddit Marketing Guide haben wir für dich alles Wichtige zusammengefasst, was du für das Marketing auf Reddit wissen musst.

View-Once-Modus auf WhatsApp

Du kannst ein Foto oder Video senden, das auf WhatsApp verschwindet, nachdem der Empfänger es geöffnet und den Medienbetrachter verlassen hat. Sobald sie das Medium angesehen haben, ist es in diesem Chat nicht mehr sichtbar und können auch nicht erneut anzeigt werden. View-Once Fotos und Videos werden ebenso nicht in den Fotos oder der Galerie des Empfängers gespeichert und können nicht weitergeleitet werden.

Quora & Tumblr

Wir würden gerne zu den vorherigen Social Media News von Reddit anknüpfen und den fünften Punkt dazu nutzen euch ein paar Social Media Plattformen vorzuschlagen, die oft in Vergessenheit geraten.

Warum werden diesen oft übersehen oder vergessen? Dafür gibt es mehrere Gründe:

Weniger unkompliziert

Nischenspezifischer

Haben eine kleinere Nutzerbasis

Bei richtiger Anwendung kann die Nutzung dieser weniger bekannten sozialen Netzwerke jedoch eine Fülle neuer Möglichkeiten bieten, potenzielle Kunden zu binden – insbesondere mit Videoinhalten.

1. Quora

Quora ist ein Ort, an dem Menschen Fragen stellen können und Antworten von anderen Benutzern erhalten. Die Beantwortung der Fragen potenzieller Kunden zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ist eine großartige Marketingtaktik, die dir helfen kann, dich als Experte zu etablieren und sich basierend auf deinem Engagement in der Branche zu verkaufen. Deine Expertise ist glaubwürdig, wenn du gute Antworten gibst und nicht nur auffällige Werbung postest.

Es gibt ebenso die Möglichkeit eingebettete Videolinks sowohl zu Antwort- als auch zu Fragendetails hinzuzufügen, sowie eine Video-Antwort-Funktion direkt hinzu. Indem du eine Frage mit einem Video beantwortest, hebst du dich eher von anderen schriftlichen Antworten ab und es besteht die Möglichkeit die Aufmerksamkeit deines Publikums auf aussagekräftigere Weise auf sich zuziehen.

Auf der anderen Seite kannst du Quora-Fragen überwachen und mit Links zu deinen bestehenden Webseiten oder Blog-Seiten, die Videos enthalten, antworten. Anstatt direkt mit Video zu antworten, lenkst du den Traffic auf deine Webseite und profitierst stattdessen von den Vorteilen von Videoinhalten.

2. Tumblr

Ursprünglich war Tumblr eine Microblogging-Plattform, die sich seitdem zu einer der aktivsten und engagiertesten Online-Communitys entwickelt hat. Ähnlich wie Tweets neu getwittert werden, führt Tumblr „Reblogs“ aus, auf die Benutzer die Beiträge der anderen teilen. Wenn jemand ein von dir gepostetes Video rebloggt, wird es von allen seinen Followern gesehen, und sollte es jemand von dort aus rebloggen, dasselbe.

Die Nutzerbasis von Tumblr mag kleiner sein als die von Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter, aber seine engagierte Community schafft es, jeden Monat Hunderte Millionen von Zuschauern auf die Website zu locken. Das bedeutet, dass die Inhalte, die von den zig Millionen Nutzern von Tumblr generiert werden, jedes Jahr von Milliarden von Internetnutzern gesehen werden – eine enorme Chance, das Videomarketing Ihres Unternehmens zu nutzen. Das Kennenlernen der Kultur der Community ist ein wichtiger Faktor für Ihren Marketingerfolg oder -misserfolg auf Tumblr.

Du möchtest am aktuellen Stand bleiben? Dann komm bald wieder, denn alle vier Wochen kannst du bei uns eine Zusammenfassung der größten Social Media Nachrichten des Monats lesen!