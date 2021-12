Du arbeitest im Social Media Marketing und möchtest wissen was hat sich in der Social Media Welt getan hat? Dann bist du hier genau richtig! Denn hier siehst du die Top 5 der neuesten Updates des Monats. Somit kannst du deine Social Media Strategien verbessern und innovative und kreative Ansätze für Influencer und digitales Marketing entwickeln.

Was erwartet mich?

Facebook Reels

Seit neuestem gibt es in den USA Reels nicht nur auf Instagram sondern auch auf Facebook für iOS und Android. Wann sie auch in Deutschland verfügbar sind ist noch nicht bekannt - also bleib gespannt, wir werden dich auf dem Laufenden halten!

Reels auf Facebook können aus Musik, Audioaufnahmen, Effekten und mehr bestehen. Du findest sie im Newsfeed und es gibt die Möglichkeit, dass du direkt dem Creator des Videos folgen kannst, das Reel liken und kommentieren kannst oder es mit Freunden teilst.

1. Audio

Suche nach einem Song aus der Facebook Musikbibliothek für deinen Reel. Du kannst auch deinen Originalton verwenden, indem du du ihn einfach zusammen mit deinem Reel aufnimmst. Ebenso kannst du einen Reel mit der Originalaudio von anderen öffentlichen Reels erstellen.

2. AR-Effekte

Wähle einen der vielen Effekte von der Facebook Effektgalerie aus, der entweder von Facebook selbst oder von Drittanbietern erstellt wurde. Du kannst ebenso Clips mit mehreren unterschiedlichen Effekten aufnehmen.

3. Timer und Countdown

Stelle den Timer ein, um jeden deiner Clips freihändig aufzunehmen, ohne den Auslöser drücken zu müssen. Der Countdown dauert 3 Sekunden und startet sobald du beginnst deinen Reel aufzunehmen.

4. Geschwindigkeit

Beschleunige oder verlangsame das Video während der Aufnahme, um beispielsweise Zeitlupenvideos zu kreieren.

5. Multi-Clip

Füge mehrere Clips zu einem einzigen Reel zusammen, indem du sie entweder zusammen aufnimmst oder aus der Galerie auswählst und dann zusammenfügst.

Gib deinem Publikum einen Einblick hinter die Kulissen deines Unternehmens Biete deinem Followern schnelle How-To Videos, die beispielsweise zeigen wie man deine Produkte verwendet und welche Funktionen es gibt Zeige neue Produkteinführungen Zeige dich von einer lustigen und persönlichen Seite

Facebook hat eine Reihe neuer Funktionen für den Messenger und Instagram Direct angekündigt. Darunter App-übergreifende Gruppenchats, die dir ermöglichen auch Nutzer des anderen Dienstes anzuschreiben, sofern du bei beiden Plattformen angemeldet bist.

Zu den weiteren Ergänzungen gehören Umfragen in Instagram-DMs, die auf der im Messenger vorhandenen Umfragefunktion aufbauen. Messenger fügt Gruppen-DMs auch eine Gruppeneingabefunktion hinzu - unabhängig davon, mit welcher App du chattest, kannst du sehen wann deine Freunde gleichzeitig tippen. Da die Instagram App außerdem Videoinhalte umfasst, können Benutzer jetzt die vorhandene Watch-Together-Funktion vom Messenger verwenden, um Reels und Instagram Videos gleichzeitig anzusehen.

Twitter für Professionals

Die Grundlage von Twitter for Professionals besteht darin, Unternehmen, Creators und Publishern von jeder Branche und Größen Platz zu bieten, um ihre Inhalte, Produkte und Dienstleistungen direkt auf Twitter kostenlos zu präsentieren und hervorzuheben.

Twitter ermöglicht es jedem, an öffentlichen Konversation teilzunehmen, denn auf Twitter kommen Menschen zusammen, um mit verschiedenen Marken zu interagieren und Gespräche über Produkte und Dienstleistungen zu führen.

Wenn du ein Twitter Business Konto besitzt, hast du Zugriff auf eine breite Palette an professioneller Tools, die den allgemeinen Benutzern nicht zur Verfügung stehen - wie Twitter Anzeigen, Quick Promote, erweiterte Profilfunktionen und zukünftig auch Shopping Funktionen. Das neue Profil ermöglicht dir erstmals eine einzigartige und klar definierte Präsenz auf der Plattform, getrennt vom allgemeinen User.

One-Click-to-WhatsApp-Funktion in Instagram

Mit dieser Funktion kannst du dein WhatsApp Businessprofil auf deinem Unternehmensaccount auf Instagram hinzufügen. In der Zukunft können dann auch Instagram User per Klick auf dem "WhatsApp-Button" in Instagram einen Chat mit deinem Unternehmen starten.

Die Verknüpfung von Instagram und WhatsApp ist besonders für Unternehmen von Vorteil, denn rund 75% WhatsApp-Nutzer wollen einen personalisierten und unkomplizierten Kontakt zu Unternehmen über einen Messenger. WhatsApp ist dabei mit über zwei Milliarden aktiven Nutzern weltweit die mit Abstand beliebteste Chat-App. Die neue Integration eines WhatsApp-Buttons soll sich aber nicht nur für Unternehmen lohnen, sondern auch für Kunden, um ihnen über Instagram ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten.

2 Möglichkeiten, die One-Click-to-WhatsApp-Funktion in Instagram zu integrieren

Auf deinem Profil kannst du entscheiden, ob du Nutzer direkt an WhatsApp oder Facebook Messenger weiterleiten möchtest Mit der Eingabeaufforderung "Sende eine Nachricht" in deiner Instagram Ad können Personen zu WhatsApp weitergeleitet werden

Um eine sogenannte One-Click-Ads zu schalten, musst du die folgenden Schritte durchführen:

Gehe zu deinen Profileinstellungen und füge unter „Kontaktoptionen“ deine WhatsApp-Business-Nummer hinzu Wähle einen bestehenden Beitrag auf deinem Instagram Geschäftskonto aus Klicke auf den blauen Boost-Button, wähle „Nachrichten“ aus und klicke dann auf WhatsApp Definiere ein Ziel, eine Zielgruppe sowie das Budget und die Laufzeit deiner Instagram Ad Überprüfe deine Anzeige in der Vorschau und klicke dann auf „Anzeige erstellen“

Goodbye IGTV - Hello Instagram Video

Instagram Chef Adam Mosseri sagte kürzlich in einem Instagram Post, dass Instagram nicht mehr nur eine quadratische Foto-Sharing-App ist, sondern, dass auch verschiedene Videoformate im Fokus stehen. Im Moment konzentriert sich das Unternehmen auf diese vier Schlüsselbereiche: Creators, Video, Shopping und Messaging.

Um Videos zu einem zentraleren Bestandteil des Instagram Erlebnisses zu machen, werden die IGTVs im Langformat und die Instagram Feed Videos zu einem neuen Format vereint, das "Instagram Video" heißt. Diese Videos findest du in deinem Benutzerprofil als neuen Video-Tab.

Diese Änderung bezieht sich jedoch nicht auf Instagram Reels, die wie gewohnt bestehen bleiben und nicht zum neuen Instagram Video Format gehören.

Du möchtest am aktuellen Stand bleiben? Dann komm bald wieder, denn alle vier Wochen kannst du bei uns eine Zusammenfassung der größten Social Media Nachrichten des Monats lesen!

Unser Social Media Management Tool bietet dir die Möglichkeit gemeinsam mit deinem gesamten Team all deine Kampagnen in diversen Social Media Kanälen zu verwalten. Mit dem Social Analytics Tool ermöglichen wir dir ein vereinheitlichtes Reporting über verschiedene Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn. Maximieren - somit kannst du messen den Erfolg deiner Social Media Aktivitäten messen.