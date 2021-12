Du arbeitest im Social Media Marketing und möchtest wissen, was sich in der Social Media Welt getan hat? Dann bist du hier genau richtig! Denn hier siehst du die Top 5 der neuesten Updates des Monats. Somit kannst du deine Social Media Strategien verbessern und innovative und kreative Ansätze für Influencer und digitales Marketing entwickeln.

Inhalt

Meta möchte mit der Einführung eines neuen „Inspiration Hub“-Elements, das aktuelle Inhalte und Hashtags in Kategorien mit Bezug zu deiner Unternehmensseite hervorhebt, mehr Einblicke in die Inhalte des Creator Studios bieten.

Wie du in diesem Screenshot sehen kannst, kannst du über den Tab "Startseite" im Creator Studio auf den neuen Inspiration Hub zugreifen.

Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du die ersten der neuen Insights mit trendigen Hashtags und Videos der letzten 24 Stunden, die von ähnlichen Seiten wie deiner gepostet wurden und über der Aufforderung „Mehr anzeigen“ angezeigt werden.

Wenn du den neuen Hub aufrufst, stehen dir eine Reihe zusätzlicher Filter zur Verfügung, um angesagte Inhalte von ganz Meta zu überprüfen, einschließlich Inhaltstyp, Region und mehr.

Der Hub enthält auch Einblicke in Trend-Hashtags innerhalb deines gewählten Zeitrahmens, mit denen du herausfinden kannst, was die aktuellen Top-Themen sind, über die gesprochen wird.

Neue Features auf TikTok

In TikTok kannst du deine Marke von einer sehr kreativen Seite zeigen. Der Fokus dabei soll nicht sein Werbung zu schalten, sondern kreativen, lustigen und interessanten Content zu teilen, um auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen.

TikTok for Business: TikTok Ads Manager

Der TikTok Ads Manager bietet die Tools, die du zum Erstellen und Verwalten von Anzeigen auf TikTok benötigst. Er bietet auch Zugang zu einem globalen Publikum sowohl in TikTok als auch in der TikTok-Familie anderer Apps. Du benötigest keine Fachkenntnisse, um loszulegen - es dauert nur wenige Minuten.

Schritt 1: Wähle dein Ziel

Wähle dein Ziel aus und TikTok optimiert deine Kampagne entsprechend – egal ob es darum geht, dein Unternehmen bekannter zu machen oder Conversions zu steigern:

Steigere den Traffic auf deiner Webseite

Erhöhe App-Installationen

Steigere Online-Verkäufe

Gewinne neue Sales-Leads

Schritt 2: Wähle deine Zielgruppe

Erreiche die richtigen Personen mit einer Vielzahl von Targeting-Optionen. Erstelle "Custom Audiences" und "Lookalike Audiences", um Menschen, die deinen bestehenden Kunden ähnlich sind, erneut anzusprechen und zu erreichen.

Schritt 3: Lege dein Budget fest

Gib dein Tages- oder Laufzeitbudget ein und zahle nie mehr, als du möchtest. Du kannst deine Werbeausgaben jederzeit anpassen oder pausieren.

Schritt 4: Gestalte deine Anzeige

Lade deine eigenen Videos oder Bilder hoch oder erstelle ein neues Video mit den intuitiven Videoerstellungstools.

Schritt 5: Gehe live

Wenn deine Anzeige veröffentlicht wird, stellt das intelligente Auktionssystem vom TikTok Ads Manager sicher, dass deine Anzeige der richtigen Zielgruppe zur richtigen Zeit gezeigt wird.

Schritt 6: Messe deine Ergebnisse

Verfolge und optimiere deine Kampagnen mit den Reporting-Tools von TikTok. Passe deine Kampagnenanalysen basierend auf den Kennzahlen an und visualisiere die, die für dein Unternehmen am wichtigsten sind.

TikTok Q&A und Markierungen in Videos

Anfang des Jahres hat TikTok eine neue Q&A-Funktion eingeführt, mit der User Fragen an die Creator senden können - ähnlich wie bei Instagram mit den Frageboxen. Das Feature verschwand Monate später auf mysteriöse Weise aus dem sozialen Netzwerk, aber jetzt startet TikTok Q&A mit noch mehr Optionen neu.

Diesmal hat das Unternehmen jedoch auch eine Option hinzugefügt, um andere Personen einzuladen, Fragen zu beantworten. User können wählen, ob Q&A in ihrem Profil sichtbar sein soll und wer sie einladen darf, Fragen zu beantworten.

TikTok entwickelt auch ein weiteres Feature namens „Ask on TikTok“, das, wie der Name schon sagt, eine offene Community zum Stellen von Fragen im sozialen Netzwerk ist. Es gibt eine Liste aller von Usern eingereichten Fragen, und jede zeigt die Antworten auf diese Frage in Videos. In diesem Zusammenhang ermöglicht TikTok Usern auch, andere Personen in Videos zu markieren, sodass es einfacher ist, anderen in einem Clip zu zeigen, wer in dem Video beteiligt ist.

TikTok Creator Next

TikTok bringt Creator Next auf den Markt - eine Hub mit den gesamten Monetarisierungstools für Creator.

Nach der Einführung des Creator Fund im September 2020 als ersten Schritt in Richtung „eine neue Welt der Möglichkeiten auf TikTok“ ist die Video Sharing App mit einem neuen Feature zurück, das darauf abzielt, einige der innovativsten Content Creator der Plattform zu belohnen.

Diese Monetarisierungstools gibt es:

TikTok Creator Fund

TikTok Creator Fund, der TikToker dafür belohnt, dass sie das tun, was sie am besten können – die Erstellung ansprechender und innovativer TikTok Videos. Auf diese Weise unterstützt TikTok die Creator für ihr Engagement, ihren Einfallsreichtum. Wie? Indem sie diese Personen, abhängig von den Aufrufen, Impressionen und Engagement Raten ihrer Inhalte bezahlen.

TikTok Creator Marketplace

Der neue Hub hilft Creators auch, über den TikTok Creator Marketplace einfacher mit Marken auf TikTok zusammenzuarbeiten. Über Creator Next können sich berechtigte Creator mit 10.000 oder mehr Followern jetzt bei bei dem Creator Marketplace anmelden, um mit Marken an Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, die ihren Interessen und ihrem kreativen Stil entsprechen, und eröffnet so neue Möglichkeiten zur Monetarisierung ihrer Inhalte. Marken und Agenturen können den Marketplace durchsuchen um passende Creator zu finden.

TikTok LIVE-Geschenke

TikTok vergibt Diamanten, Geschenke und Münzen an YouTuber basierend auf der Popularität ihrer LIVE-Videos. Eine wichtige Kennzahl, die die Plattform verwendet, um die Popularität eines LIVE-Videos zu bewerten, ist die Anzahl der LIVE-Geschenke, die an die Inhalte eines Erstellers gesendet werden. Creator können diese dann gegen Geld einlösen und auf ihre Bankkonten überweisen.

TikTok Videogeschenke

Video Gifts ist eine weitere Funktion, die die App über Creator Next zur Verfügung gestellt hat und die es Creators ermöglicht, Diamanten zu sammeln, indem sie nicht nur LIVE gehen, sondern auch Videos veröffentlichen. Das soll Usern eine neue Möglichkeit bieten, mit den Inhalten zu interagieren, die sie lieben.

TikTok Tips (Trinkgeld)

TikTok hat im Oktober 2021 mit dem Testen seiner Tip-Funktion begonnen, die eine weitere Möglichkeit für Creators ist, Geld zu verdienen. Mit Tips erhalten Creators 100% des Trinkgeldwerts.

LinkedIn Creator Modus

LinkedIn bietet Usern, die den Creator Modus in ihren persönlichen Profilen aktiviert haben, Zugriff auf Live-Videos und Newsletter. Dieses Update wird im Laufe des Monats schrittweise für User eingeführt, die noch keinen Zugriff auf Live-Videos und Newsletter haben.

Wie der Name schon sagt, ist der Creator Modus ein kostenloses Upgrade für Benutzerprofile, das für User entwickelt wurde, die sich auf die Erstellung von Inhalten spezialisiert haben.

Diese Änderungen erfolgen auf deinem LinkedIn Profil, wenn der Creator Modus aktiviert ist

Die Schaltfläche "Verbinden" in deinem Profil ändert sich in die Schaltfläche "Folgen"

Dein Profil zeigt die Anzahl der Follower an, die du hast, und nicht die Anzahl der Verbindungen

Du kannst die Themen, zu denen du in der Einleitung deines Profils postest, als Hashtags anzeigen

Deine ursprünglichen Inhalte werden hervorgehoben, indem die Abschnitte "Empfohlen" und "Aktivität" an den Anfang deines Profils verschoben werden

Der Abschnitt "Aktivität" enthält keine Likes, Kommentare und anderen Aktivitäten mehr

Zusätzlich zu den Profiländerungen gewährt der Creator Modus Zugriff auf LinkedIn Live Video und LinkedIn Newsletter, wenn du die Zugriffskriterien erfüllst.

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um die Live-Video- und Newsletter-Funktionen von LinkedIn zu nutzen

Ein Publikum von mehr als 150 Followern und/oder Verbindungen

Aktuelles Teilen von Originalinhalten jeglicher Art auf LinkedIn (z. B. das Erstellen von Beiträgen mit Text, Bildern oder Videos, Veröffentlichung von Artikeln usw.).

Ein Profil mit gutem Ruf, das sich in der Vergangenheit an die Richtlinien für die professionelle Community von LinkedIn gehalten hat

So aktivierst du den LinkedIn Creator Modus

Klicke oben auf deine LinkedIn Startseite auf das "Sie"-Symbol Klicke auf Profil anzeigen Klicke unter deinem Dashboard auf Creator Modus: Aus Klicke im Vorschau Popup-Fenster auf "Weiter" Füge Hashtags hinzu, um die Themen anzugeben, über die du postest Klicke auf "Speichern"

Solltest du feststellen, dass der Creator-Modus nicht zu deinem Profil passt, kannst du ihn jederzeit deaktivieren. Wenn der Creator-Modus deaktiviert ist, verlierst du nicht den Zugriff auf Live-Videos, aber den Zugriff auf Newsletter.

Pinterest Studie zur Performance von Videoanzeigen

Pinterest präsentiert eine neue Studie, die zeigt, wie sich Videoanzeigen auf der Plattform schlagen. Auch die Sichtbarkeit und die Ausführung wurden untersucht.

Videoinhalte stehen bei vielen Marken und Werbetreibenden ganz oben auf der To-Do-Liste. Schließlich versprechen Bewegtbilder im Zeitalter von TikToks und Instagram Reels hohe Reichweite und starkes Engagement. Bevor Werbetreibende jedoch viel Geld in Video Ads investieren, möchten sie wissen, auf welchen Plattformen sie am erfolgreichsten sind und wie sie am effektivsten eingesetzt werden können.

Beeindruckende Sichtbarkeits- und Ausführungsrate auf Pinterest

Pinterest hat sich mit der Mediaagentur Group M zusammengetan, um zu untersuchen, wie Videoanzeigen auf ihrer eigenen Plattform funktionieren. Die in Kooperation entstandene Studie hat gezeigt, dass Pinterest im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen eine höhere Sichtbarkeits- und Ausführungsrate erreicht.

Auch die Gesamtzahl der Videoaufrufe ist deutlich gestiegen. Laut der Studie erhält die Plattform täglich eine Milliarde Aufrufe. Dies mag unter anderem daran liegen, dass sich die Menge an Videoinhalten im Vergleich zum Vorjahr verachtfacht hat.

Pinterest als Außenseiter

Video Ads bieten Werbetreibenden ein großes Potenzial zur Ansprache ihrer Zielgruppe. Es reicht jedoch nicht aus, sie an der richtigen Stelle zu erreichen. Vielmehr müssen die Inhalte stimmen und in die Umgebung passen. Nur dann sind die User bereit, die angezeigten Produkte zu kaufen und fühlen sich weniger von den Anzeigen belästigt.

Pinterest gibt an, dass 83% der wöchentlich aktiven Pinterest User einen Kauf getätigt haben, nachdem sie verwandte Inhalte auf Pinterest gesehen hatten. Für Werbetreibende und Marken kann Pinterest eine nützliche Plattform sein, auch wenn es neben Instagram, TikTok und Co. manchmal unterschätzt wird.

So sieht eine Einkaufliste eines Users auf Pinterest aus:

Die neue Downvotes-Option von Twitter könnte sehr bald mehr Usern zur Verfügung gestellt werden.

Twitter hat in den letzten Monaten mit ausgewählten Usern Downvotings von Antworten getestet, wie im folgenden Bild zu sehen:

Das entscheidende Element dabei ist, dass Up- und Downvotes nicht öffentlich sind. Wenn sich ein User dazu entschließt, diese Form des Feedbacks zu äußern, gibt Twitter weder seine Identität oder Meinung auf der Timeline der Öffentlichkeit preis, noch benachrichtigt es den Autor des Tweets über das geäußerte Feedback. Außerdem wirken sich Downvotes offenbar nicht auf das Ranking der einzelnen Antworten aus.

Was ist der Sinn hinter dieses Features wenn es privat ist? Es könnte beispielsweise die Sichtbarkeit irrelevanter und nicht zusammenhängender Tweet-Antworten minimieren, von unter anderem gehackter oder Fake-Konten.

Sollte das Tool in diese Richtung verwendet werden, könnten Konversations-Threads möglicherweise ansprechender werden und relevante und wertvolle Antworten nur zu einem Thema sammeln, das der User auswählt, um es zu verfolgen und durchzulesen.

Du möchtest am aktuellen Stand bleiben? Dann komm bald wieder, denn alle vier Wochen kannst du bei uns eine Zusammenfassung der größten Social Media Nachrichten des Monats lesen!