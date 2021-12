Oscars 2020: Die Social Buzz Infografik

In dieser Woche haben unsere Kollegen aus dem Meltwater Social Team mithilfe von unserem Meltwater Explore Tool das gesamte Social-Media-Geschehen rund um die Oscars 2020 analysiert, um herauszufinden, über welche Stars, Shows und Filme auf Twitter am meisten gesprochen wurde. Wir haben auch die am häufigsten verwendeten Emojis in Oscar-Tweets untersucht und uns angesehen, in welchen Ländern am meisten über das Ereignis getwittert wurde. Die Ergebnisse findet ihr in unserer Infografik, die ihr gerne teilen dürft.

Social Buzz der Oscars 2020: Top Keywords

Hier könnt ihr die gesamte Infografik in hochwertiger Qualität herunterladen.

Bei unserer Analyse überrascht erstmal nur wenig, dass der Begriff „Oscar“ sowie das passende Hashtag #Oscars an erster Stelle stehen. Auch dass Joker-Verkörperer Joaquin Phoenix und der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho, der in mehreren Kategorien für seinen größten Erfolg „Parasite“ ausgezeichnet wurde, unter den am häufigsten erwähnten Keywords zu finden sind, überrascht wenig. Die Anzahl der Erwähnungen ist allerdings beeindruckend:

Oscar – 152.845 Posts #Oscars – 107.525 Posts Joaquin Phoenix – 100.931 Posts Bon Joon-ho – 79.360 Posts #TheMandalorian – 65.659 Posts Brad Pitt – 60.253 Posts Natalie Portman – 56.468 Posts Spike Lee – 43.512 Posts Eminem – 33.152 Posts Joker – 30.699 Posts Laura Dern – 30.486 Posts Kobe Bryant – 30.374 Posts Adam Sandler – 23.336 Posts Jojo Rabbit – 22.479 Posts Ricardo Darin – 22.397 Posts Scarlett Johansson – 21.797 Posts Regina King – 20.952 Posts Marvel Studios – 20.677 Posts Gisela – 20.095 Posts Margot Robbie – 19.920 Posts

Social Buzz der Oscars 2020: Top Emojis

Am häufigsten wurde bildlich applaudiert ? Die applaudierenden Hände gefolgt von schwarzen Herzen! Etwas Trauer war für viele Twitter-User allerdings auch dabei:

👏 – 109.890 Mal erwähnt ♥ – 82.103 Mal erwähnt 😢 – 76.513 Mal erwähnt 😍 – 75.050 Mal erwähnt 🏆 – 69.011 Mal erwähnt ✨ – 53.280 Mal erwähnt 😹 – 40.978 Mal erwähnt 🙁 – 37.624 Mal erwähnt 🧡 – 31.052 Mal erwähnt 🔥 – 30.676 Mal erwähnt

Social Buzz der Oscars 2020: Top Länder

USA: 1.059.543 Posts Brasilien: 467.624 Posts Mexico: 257.557 Posts Argentinien: 123.294 Posts Japan: 190.539 Posts Vereintes Königreich: 103.192 Posts Kanada: 85.414 Posts Spanien: 82.585 Posts Kolumbien: 77.236 Posts Chile: 67.892 Posts Indien: 61.252 Posts

