Wir glauben, dass Kultur sehr viel mehr ist als das, was wir auf unserer Website sagen. Es steckt in unserer DNA als Unternehmen und hat unser Wachstum und unseren Erfolg seit fast zwanzig Jahren vorangetrieben. Wir sind stolz auf unsere Kultur und wir nehmen unsere Werte ernst. Wir streben danach, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter von ihren Kollegen motiviert werden, neue Stärken zu entdecken, um noch heller zu scheinen. Wir bewahren unseren Unternehmergeist in jedem Team und jeder Abteilung. Wir arbeiten hart und erfreuen uns an den daraus resultierenden Erfolgserlebnissen.

Unsere Werte bilden den Kern unserer Kultur und können mit dem Akronym MER zusammengefasst werden, was auf Norwegisch „mehr“ bedeutet. Diese Werte können als Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern und unseren Kunden verstanden werden.